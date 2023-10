Vágányszabályozás miatt első körben a következő napokban szakaszosan néhány órára, majd a közeljövőben több napra lezárják a Kiskunhalas-Balotaszállás közötti, külterületen lévő két vasúti átjárót. Október 19-21. között két alkalommal, alkalmanként 3 órás zárásra kell számítani a Kiskunhalas-Balotaszállás közötti külterületen, mezőgazdasági területen lévő két vasúti átjárónál. A szabályozó géplánc mindkét vágányon elhalad, ebből adódik a két zárás. Közben zajlik ezeknek az átjáróknak a végleges kiépítésének előkészítése is. A munkafolyamatok miatt a közeljövőben az átjárókat több napra is lezárják majd. Ezzel együtt hamarosan kezdődik a Kiskunhalastól északra levő, a Sóstó melletti, Olajosok útján lévő vasúti átjáró átépítése is, amelynél egy elkerülő szerviz utat építenek – közölte Kuris István László alpolgármester a vasútépítő kivitelező V Híd Zrt tájékoztatása alapján.

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Útlezárások lesznek Kelebián is, a Vasútföld déli végénél (tompai volt 101-es vasúti megállónál) található vasúti átkelőnél, építési munkák miatt október 21-én szombaton, reggel 7 és este 15 óra között. Kerülni az Árpád utca végénél lévő átkelőnél lehet. Az Árpád utca végénél (Apostoli Gyülekezet Imaházával szemben) található vasúti átkelőnél építési munkák miatt október 22-én vasárnap, reggel 7 és este 15 óra között zárják le az átjárót. Kerülni a Bajcsy-Zsilinszky utcai és a tompai (101-es) megállónál lévő átkelőnél lehet majd.

Közben megkezdődtek a Soltvadkert-Selymes vasúti átjáró építését előkésztő munkálatok is. Az 53-as főút forgalmát hamarosan egy ideiglenes terelő útra vezetik a vasúti átjáró építésének idejére. A terelő utat már aszfaltozzák, a figyelmeztető táblákat a napokban teszik ki a főút mellé, ezért ezen a szakaszon is érdemes lesz figyelmesebben közlekedni.