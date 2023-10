Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) korábbi tájékoztatása szerint a Budapest–Belgrád-projekt Soroksár–Kelebia szakaszán ütemezetten és folyamatosan folynak a kivitelezési munkálatok, a hatályos szerződés szerint. „Ennek keretében pedig jelenleg is zajlik a vasúti rendszerek tervezése, előkészítése és kivitelezése„ – fogalmaztak. Az ÉKM külön kitért a biztosító- és vonatbefolyásoló rendszer kiépítésére is. Erről azt írták, hogy a vállalkozói konzorcium „a teljes vasútvonal működőképes, az Európai Unió műszaki előírásainak megfelelő rendszerének kiépítésére vállalt kötelezettséget” – írta a Magyar Nemzet.

A Budapest–Belgrád-vasútvonal újjáépítésének alapkövét 2021 októberében rakták le Kiskunhalason. A projekt értéke mintegy 1,7 milliárd euró. A magyar szakasz fejlesztése 152 kilométer hosszan – a kétvágányú pálya megépítésével –, összesen 339 vágánykilométeren valósul meg. Az engedélyezett sebesség 160 kilométer per órára növekszik, a peronszintről a be- és kiszállás akadálymentes lesz az utasoknak. Öt új állomásépület is épül, a meglévő épületek közül nyolcat teljesen felújítanak. Új gyalogos-aluljárókat hoznak létre, és új lifteket telepítenek szerte a vonalon, modernizálják az utastájékoztatást, illetve élet- és vagyonvédelmi berendezéseket és peronfigyelő kamerákat telepítenek. Az építkezés terv szerint 2025-ben fejeződik be.

A fejlesztés eredményeképpen Budapest és Belgrád között a jelenlegi nyolc óráról három és fél órára csökkenhet a menetidő.

Belföldön a távolsági vonatok egy órával rövidebb idő alatt tehetik majd meg az utat a magyar főváros és Kelebia között. Ugyanakkor a Budapest–Belgrád elsődleges jelentősége nem a személyszállítás, hanem a cargo üzletág. A fejlesztés Pireusz kikötőjéből teremt majd magas színvonalú, közvetlen összeköttetést az ázsiai áruk szállításához – emlékeztetett a Magyar Nemzet összefoglalója a Világgazdaság cikke alapján.

A kiskunhalasi vasútállomáson is folyamatos a kivitelezés, a napokban megkezdődött az állomás területén a peronokhoz vezető gyalogos aluljáró építése, a talajelőkészítő munkálatok folynak, hatalmas acéllemezeket vernek a földbe, hogy aztán ténylegesen is megkezdődhessen az alapok készítése. Közben a vasútállomás fő épületében is megkezdődtek a felújítási munkálatok, az épület előtti buszfordulót lezárták a civil járművek előtt, oda csak a Volánbuszok, a taxik és az munkálatokban részvevő járművek hajthatnak be.