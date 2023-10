Sipos László Kecskeméten többek között Alsószéktó, Matkó és Kisfái önkormányzati képviselője. Az utóbbi két városrészben az elmúlt időszakban már felépültek a közösségi házak, most az alsószéktói következik. Az Alsószéktóért Egyesület az építkezésre kap 60 millió forintot az önkormányzattól. Jelenleg az engedélyeztetés időszakban jár a beruházás. A működtetését, fenntartását az egyesületnek kell majd megoldania, de ahogyan a matkói és a kisfái közösségi ház is mutatja, megoldható. Sokan családi rendezvényekhez is kibérlik.

Az alsószéktói közösségi házat a Melinda parkban építik fel.

Nagyobb lesz, 220 négyzetméter, mint a másik két közösségi ház. Főként azért, hogy a rendezvényekhez szükséges sátrakat, padokat is el tudják tárolni. A mosdóhelyiségek mellett konyha és nagy közösségi tér kap még helyet.

Sipos László bízik benne, hogy egy év múlva már fogadhatja a városrészben élőket. Lehetőséget ad még több közösségi program megrendezésére, hideg időben is. Továbbá új otthona lehet majd a körzetben lévő nyugdíjas klubnak, polgárőségnek.

Sipos László további részleteket osztott meg az általa képviselt városrészekről. Az elmúlt hetekben közösségi események sora zajlott le, nagy sikerrel. Legutóbb éppen Matkón. Folyamatban lévő fejlesztések terén is megosztott több jó hírt. Matkópusztán szeretnék a beltéri úthálózatot véglegesen rendbe rakni.

A Kiskertváros részben, azaz a Halasi úti hobbi részen tavaly készült el a csatornahálózat fele, jövőre a második fele várható. Nagyon komoly beruházás, 200 milliós nagyságrendet képvisel. Ez a városrész az egyik legfelkapottabb most Kecskeméten, sokan költöznek ki, építkeznek. Ezért is fontos, hogy a csatornahálózat teljesen megvalósuljon.

Az alsószéktói részben élők nagy örömmel fogadták, hogy a nyárra a Helvécia beruházásában leaszfaltozták a nagyközség és Kecskemétet összekötő Kiskőrösi utat.

Sipos László elmondta, régi nagy álma, hogy az 52-es és 54-es főút között kiépüljön egy átkötő út. Bízik benne, ez is megvalósul. Erről többször voltak már egyeztetések. Ha ez megépül, akkor Szeleifalu, Alsószéktó, Kiskertváros egy olyan új úthoz jut, amellyel például gyorsan el tud érni az iparterületeken lévő gyárakhoz.

További érdekességek is megtudhatók a beszélgetésből. Érdemes meghallgatni.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.