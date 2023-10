Hegedűs Marci versenysikereiről már több alkalommal hírt adtunk. E téren is újra remekelt, de számára talán még nagyobb siker volt, hogy egykori általános iskolájában állhatott katedrára.

Már egy ideje foglalkoztatta a gondolat, hogy visszatér a régi alma materébe, a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskolába és látványos kísérleteken keresztül adja át a kémiai iránti szeretetét, szenvedélyét. Szerette volna minél több fiatal érdeklődését felkelteni a kémia iránt.

Az iskolában a rendhagyó órán 5-7. osztályos természettudományok iránt érdeklődő szakkörös vettek részt. Marci tíz kísérletet mutatott be, négy kategóriában. Volt közötte három látványos, kettő színes, három hangos és kettő veszélyes. Például „vízzel” gyújtott tüzet, készített elefánt fogkrémet és piranha oldatot, gyertyaviaszt durrogtatott, durranógáz buborékot alkotott. A kísérleteket úgy adta elő, hogy egyszerűen és érthetően elmondta, mi és hogyan történik közben. Törekedett arra, hogy azok is megértsék, akik még nem tanulnak, vagy éppen most kezdtek el kémiát tanulni. A diákok nagyon élvezték a kísérleteket. Az órán részt vett Marci egykori két tanára is, Kovácsné Uzsovics Katalin és Cseh Attiláné.

A rendhagyó órán Marci segítségére volt Hajdúné Dénes Julianna, a Refi kémia laborjának egyik asszisztense, aki tehetsége kibontakoztatásában évek óta segíti Tóth Imre kémia tanár mellett. Julianna hozzátette: végtelen öröm volt számára is Tiszakécskén „bűvészkedni”. A közönség érdeklődő volt, hatalmas tapsot kaptak. Mindig öröm számára, ha olyan elhivatott diákot segíthet tanulmányaiban, mint Marci. Szerencsére a Refiben minden évfolyamon vannak kiváló tehetségek.

Folytatás a Refiben várható. Marci mindenkit meginvitált a gimnázium Nagy Tudományválasztó programjára, ahol a Refis tanulók mutatnak be kísérleteket különböző természettudományi tantárgyak kapcsán.

Tálas Regő, Hegedűs Márton és Suhajda Botond megnyerte a versenyt

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Marci egy versenysikerről is beszámolt. A közelmúltban a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat egyik programjaként az EGIS gyógyszergyár kémiaverseny döntőjén remekelt társaival. Az országos döntőbe jutott 12 csapatnak kísérleteket kellett elvégezni, majd azokat megmagyarázni. A Refi Pálmák Szteroidokon elnevezésű csapata kiemelkedően szerepelt, s magabiztos tudással hódította el az első helyet. Két óra alatt kellett tíz kísérletet végrehajtaniuk. A csapat tagjai: Hegedűs Márton, Suhajda Botond, Tálas Regő 12. évfolyamos tanulók. Felkészítőik: Sápi Anikó, Tóth Imre, Hajdúné Dénes Julianna.

Végül Marci elmondta: jelenleg az előrehozott emelt kémia érettségire készül, és jelentkezett a kémia OKTV-re is.