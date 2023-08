Hegedűs Mártonról már korábban is írtunk, többek között egy éve, amikor a magyar csapat tagjaként ezüstérmes lett a Nemzetközi Kémia Tornán. Most azonban arany csillogott a nyakukban, sőt, Marcit még külön is díjazták az egyik feladat briliáns megoldásáért.

Marci Tiszakécskén él, a kémiai iránti érdeklődése már nagyon fiatalon megmutatkozott. A helyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában hetedikben került be az órarendjébe a tantárgy, mellette pedig szakkörre is járt. A kedvenc területe a preparatív szerves kémia, ha tehetné, szinte minden idejét a kémiai laborban töltené.

Erre jó lehetősége van a Kecskeméti Református Gimnáziumban, ahol most kezdi meg a 12. évfolyamot. Tanára, Tóth Imre és az iskola egyik laboránsa, Hajdúné Dénes Julianna mindenben a segítségére van, hogy maximálisan fejleszthesse a már most is hatalmas tudását. Marci rengeteget kutat, utánaolvas mindennek, csak hiteles forrásokból bővíti tudását, mely már jóval túlmutat a középiskolai tananyagon. A Refiben 12. évfolyamosként már nem kell kémiaórákra járnia, helyette inkább a laborban tevékenykedik.

Minden tanévben számos hazai és nemzetközi kémiaversenyen bizonyítja, hogy a legjobbak közé tartozik. Éppen ezért nem is véletlen, hogy beválogatták immár második éve a magyar csapatba a Nemzetközi Kémia Tornára, melyet idén Grúziában rendeztek meg. A világszíntű verseny angol nyelven zajlik, így fontos, hogy a részt vevő tanulók megfelelő nyelvtudással rendelkezzenek a szaknyelv területén is. Csak olyan feladatok vannak, melyek nyílt végűek, nincs pontos kimenetűek, akár több megoldásuk is lehet. Marci idén is két szerves kémiához kapcsolódó feladatot kapott. Az egyik feladatát külön díjazta a zsűri.

A Nemzetközi Kémiai Tornán idén a magyar diákok mellett szingapúri, thai, mexikói, grúz és román középiskolások mérették meg magukat. A négy nap alatt körszínpad forgás szerint mindenkinek bizonyítania kellett előadásban, opponálásban, bírálásban, illetve megfigyelésben. Ennek tükrében alakult ki a végeredmény. A győzelem fontos része volt a csapatok taktikázása is, Marciék sokszor hajnalig fent voltak, hogy minden téren a legjobbat nyújtsák. Nem volt mindegy, ki ad elő, ki kivel lesz összesorsolva vagy éppen ki támad. A csapata jól átlátta ezek lehetőségeit is, melyek elengedhetetlenek voltak a bravúros győzelemhez.

Marcinak egyik feladatában egy színváltó homokórát kellett megvalósítania úgy, hogy nem lehetett külső energiaforrást bevonnia. Ennél a szerves kémia tudása mellett egy kis analitikai kémiára is szüksége volt. Ezen feladat briliáns megoldását díjazta külön a zsűri. A másiknál pedig „vámpír” anyagot kellett létrehoznia, mely érdekessége, hogy fényre gyorsan lebomlik.

Tóth Imre igazgató-helyettes, kémiatanár elmondta: Marci kivételes tehetség, nem sok ilyen tanítvánnyal dolgozhatott. Általában többen is elméleti szinten értek el kimagasló eredményeket, őneki azonban gyakorlati problémák megoldásához van különös érzéke. Őt már nem nagyon kell tanítani, nagyon sokat tud, sokszor többet is, mint a tanára egy-egy területet tekintve. Nála a mentoráláson van a hangsúly, irányt kell neki mutatni, mely egyensúlyban, s a valóságban tartja.

Végül Marcitól megtudtuk: most az érettségire és a felvételire koncentrál, így csak a legrangosabb évközi versenyeken indul, mint az OKTV és természetesen ismét szeretne részese lenni a magyar csapatnak a Nemzetközi Kémiai Tornán. A továbbtanulás kapcsán pedig elárulta: elsődleges terve, hogy Amerikában, a Pennsylvaniai Egyetem folytassa tanulmányait, ahol már több kiváló magyar fiatal is tanul, melynek elvégzése után kutató vegyészként szeretne tevékenykedni.