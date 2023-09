A fiatalok megtudhatták például a Kecskeméti Rajzfilmstúdió munkatársai tolmácsolásában: hogyan készül a rajzfilm? Természetesen a Magyar népmesék és a díjnyertes Cigánymesék sorozat egy-egy epizódját is megtekinthették.

Mindezek mellett volt még képességek és személyes kompetenciák mérése a Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével, és pályaorientációs vizsgálat a digitális kultúra szakos tanárokkal.

A szülők is kivették részüket az előadásokból. Izgalmas és különleges szakmákat mutattak be a gyerekeknek, volt például mentős, repülőgépszerelő, mérnök, bankár, és a futball világából egy játékos megfigyelő is.