Hajdú Miklós alpolgármester hosszan magyarázta, miért tartja fontosnak a testület támogatását a témát illetően. Nyirati Klára a lakosság kiszolgálásával indokolta az újabb aljegyzői státusz létrehozását. Kijelentette, hogy mindenképpen megoldja a problémát, így, vagy úgy, de megoldja. Az ülésre többnyire személyeskedő hangnem, néhol kioktató modor volt jellemző.

A Fidesz–KDNP-frakció véleményét az elmúlt héten is és a jelenlegi ülésen is Kámánné dr. Bari Bernadett fogalmazta meg. E szerint nem látják indokoltnak, hogy még egy vezetői státusz kerüljön kialakításra. Hangsúlyozta, hogy kifejezetten a bajaiak érdekeit tartják szem előtt akkor, amikor döntéseket hoznak és az álláspontjukat megfogalmazzák. Ebben a helyzetben egy új vezetői státusz létrehozásáról szólt az előterjesztés. Ennek költségvetési vonzata is van, megemlítette, hogy más megyei jogú városokban, mint Pécs, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, Kecskemét, egy aljegyzővel is el tudják látni ezt a fajta feladatot.

– Azt gondolom, hogy ez a fajta kommunikáció a városvezetés részéről nem feltétlenül korrekt abban a tekintetben, hogy úgy állítja be azt az álláspontot, amely nem egyezik az övékkel, hogy mi nem szeretnénk a város javát.

Ezt határozottan visszautasítom képviselőcsoportunk nevében. Határozottan állíthatom azt is, hogy kifejezetten a bajaiak érdekeit tartjuk szem előtt akkor, amikor döntéseket hozunk és az álláspontunkat fogalmazzuk meg. Példaként említettem, hogy Bajánál jóval nagyobb lakosságszámmal rendelkező települések is egy aljegyzőt alkalmaznak. Nem jelenti azt, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ne támogatnánk mindenben a hivatal dolgozóinak a munkáját. A Fidesz–KDNP volt az aki, a költségvetés tárgyalása során a hivatal munkatársainak illetményemelését javasolta és a tárgyaláson képviselte azt az álláspontot, hogy megérdemlik az illetményemelést, így került be a költségvetésbe. Másodrészt amikor a polgármester asszony a közelmúltban jegyzői referens munkakör létrehozására tett javaslatot, ugyanígy arra hivatkozással, hogy a hivatal terheit csökkentsük, akkor azt elfogadta a képviselő-testület. Azt gondolom, hogy minden tekintetben támogatni tudjuk a hivatal működésével kapcsolatos összes olyan előterjesztést, amit úgy ítélünk meg, hogy ténylegesen a hivatal működését hivatott szolgálni – hangsúlyozta Kámánné dr. Bari Bernadett.

Kámánné dr. Bari Bernadett, a Fidesz-KDNP frakció vezetője

Fotó: Márton Anna

Még egy megjegyzést fűzött hozzá a felszólalásához, amin szerinte érdemes elgondolkodni: Ha a polgármester asszony szerint a hivatal dolgozóinak szüksége van még támogatásra, jogi segítségnyújtásra, akkor megkérdezte, hogy dr. Lamperth Mónikát milyen célból alkalmazza az önkormányzat havi bruttó 400 ezer forintért. Ha nem a hivatal munkáját segíti jogi munkájával, akkor ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag a polgármester asszonynak ad tanácsokat. Ezt azonban túlzásnak érzi, ennél fogva tartották fenn a múlt heti álláspontjukat.

Nyirati Klára polgármester asszony reakciója a testület döntésére annyi volt, hogy ő akkor is megvalósítja az elképzelését.

– Mindenki döntse el saját maga, hogy amikor valaki azt mondja, hogy akárhogy döntesz, akkor is megcsinálom, amit szeretnék, mennyire ítéli demokratikusnak. Mennyire érzi azt, hogy figyelembe veszik a véleményét. Mindenkire rábíznám, hogy döntse el. Láttuk már, hogy polgármester asszony valóban véghez viszi azt, amit eltervezett, hiszen a tanácsadók megbízási szerződéseit is a törvényességi eljárás lefolytatása alatt módosította úgy, hogy azokat ne lehessen megszüntetni – zárta gondolatait Kámánné dr. Bari Bernadett, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.