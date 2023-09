A 8444 négyzetkilométer nagyságú és 524 841 fővel rendelkező Bács-Kiskun vármegye Pest vármegyétől egészen a déli határig ér, ezzel az ország legnagyobb méretű vármegyéje. Olyan városokkal büszkélkedhet, mint Baja, mely híres halászlevéről, valamint Kecskemét, amely gazdasági és közigazgatási központként szolgál, emellett itt született a magyar történelem egyik legfontosabb személye, Kodály Zoltán is, akinek emlékét a helyiek a mai napig hatalmas becsben tartják.

Az OGEX hetedik állomásának otthont adó Kecskemét először 1368-ban bukkant fent az írásos emlékekben, de valószínűleg már a bronzkorban is éltek emberek a „hírös város” területén. Bár lassan, de biztosan szerzett egyre nagyobb jelentőséget a vármegyeszékhely, amely 1834-ben szabadult fel a földesurak alól, azonban csak 1950-ben vált Bács-Kiskun vármegye központjává. Kecskemét amellett, hogy Közép-Magyarország egyik legnagyobb városa, gazdag kultúrával is bír, például itt fordította le Kecskeméti Vég Mihály az 55. zsoltárt, valamint itt született Katona József, a Bánk bán szerzője.

Az ország szívében elhelyezkedő Kecskemét számára a gaming és az e-sport is kiemelkedő fontosságú, a PIXEL Egyesület pedig azon dolgozik, hogy a hazai e-sport-kultúra minél magasabb szintre jusson – ahogy az OGEX is!