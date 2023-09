Szent Kozma és Szent Damján a legenda szerint Arábiában születtek, és ikrek voltak. Nagy érdeklődés élt bennük a tudományok, különösen az orvoslás tudománya iránt, ezért elhagyták szülőföldjüket és Szíriába mentek tanulni. Tanulmányaik befejeztével Égé városában telepedtek le. Keresztények is voltak így nemcsak orvosai, hanem apostolai is lettek a városnak. Nem fogadtak el pénzt sem a gyógyításért, sem a gyógyszerekért. Szent Kozma és Szent Damján jóságát látva sokan megtértek. Amikor a Diocletianus-féle üldözés vihara a keleti egyházat is elérte, a helytartó, Lysias elsőként az ingyen orvosló apostolokat állította bíróság elé. Különféle módon próbálták megölni őket, végül lefejezték a két testvért. Konstantinápolyban épített bazilikájuk zarándokhellyé vált. Olyan szokás alakult ki a helyszínen, hogy a betegek a templomban aludtak, mert úgy tapasztalták, hogy álmukban eljön hozzájuk a két szent orvos, akik vagy meggyógyítják őket, vagy néha egészen rendkívüli gyógymódot javasolnak, amely során a betegek valóban felépültek. Szent Kozma és Damján az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, borbélyok, cukrászok, fűszerkereskedők, kötszerkészítők, műárusok, szülésznők, viaszöntők, zsibárusok védőszentjei.