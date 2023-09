A Petőfi Sándor Művelődési Háznál rendezték meg a nagy hagyományokkal rendelkező Helvéciai Szüreti Mulatságot, melyen idén is tiszteletüket tették a testvérvárosi települések delegációi, a vajdasági Versec, a svájci Sirnach, a felvidéki Zétény és Badacsonytördemic.

A műsort Krupa Lili diáklány verssel nyitotta meg. Ünnepi beszédet mondott Balogh Károly polgármester, aki elsőként felidézte Helvécia történelmét. Hangsúlyozta: a szüreti napokon mindenkor tisztelegnek Wéber Ede előtt, akinek meghívására 1892-ben a mai Helvécia területére érkezett Balaton-felvidékről a filoxéra szőlőbetegség elől menekülve 88 magyar és 17 német család. A szőlőművelő családok gyümölcsöző, megélhetést nyújtó szőlőtelepet hoztak létre, letéve ezzel Helvécia alapjait. A szőlőművelés ma is zajlik a nagyközségben. Őrzik és tisztelik a szőlő, a szüret, az újbor hagyományait. A polgármester kiemelte: Helvécián mindig is nagy volt az összefogás, ez igaz ma is. A szüreti napok is ezt igazolják.

Sokan kiveszik részüket a nagyközség feldíszítéséből, a lovaskocsis felvonulásból és a fogatok megvendégeléséből.

Balogh Károly köszöntő szavai után az ünnepi műsor terményáldással folytatódott. Kiss Vilmos katolikus atya és Pálóczi Károly református lelkész osztotta meg biblikus gondolatait, majd megáldották a terményeket.

A műsor további részében Balogh Károly polgármester, Thám József alpolgármester és Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző átadta a községi díjakat.

Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán részére adományozták a Helvécia díszpolgára kitüntető címet a település fejlődését elősegítő hosszú időn át végzett kiemelkedő, eredményes társadalmi, közéleti tevékenysége elismeréseként. Méltatásában elhangzott a kiemelkedő szakmai pályafutása, mely mindvégig Bács-Kiskun Vármegyéhez kötődött. Egyénisége, emberi magatartása példaértékű, segítőkészsége szinte felülmúlhatatlan.

Mindenkor a jó kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszik, amellyel méltó megbecsülést és tekintélyt vívott ki mind a maga, mind az általa irányított szervezet számára.

Magas szintű figyelemmel kíséri Helvécia pályázatainak, beruházásainak benyújtása és megvalósítása érdekében szükséges hatósági ügymeneteket, azok sikerességét ezáltal is nagyban elősegítve.