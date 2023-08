A közösségi házban Jeruzsálem, ahogy én látom címmel nyílik Somos Péter képeiből fotókiállítás, amelyet Róna Tamás nyit majd meg. Latabárok címmel beszélget majd Szinetár Miklós Kossuth-díjas rendező, az Operaház volt főigazgatója, Nemhala György dramaturg, szerkesztő és Gajdó Tamás színháztörténész Bóka B. László színháztörténész újságíró vezetésével.

A Latabárné fia címmel monodrámát láthat a közönség Peller Károly előadásában. A fesztivál záróprogramjakét Csonka András hívja Zenés randevúra a halasiakat.

A zsidó fesztivál vendégei kétféle menüből is választhatnak majd, megkóstolhatják a halasi sóletet, vagy kacsacombot is fogyaszthatnak párolt káposztával és hagymás krumplival. Egyedi ötlet és receptúra alapján egy igazi különlegességgel is készülnek a szervezők, a flódni és a palacsinta magában is finom, de a flódnipalacsinta igazán egyedi gasztronómiai élményt nyújt majd azoknak, akik megkóstolják.