– Ahogy a vissza nem térítendő támogatásról szóló értesítés megérkezett, azonnal munkához láttunk, hogy a drasztikusan emelkedő építőipari árak hatását minél jobban elkerüljük. Ez ugyan teljesen nem sikerült, milliós nagyságrendű önkormányzati saját erőre is szükség volt, amiből részben a pályázatban nem szereplő fejlesztéseket is finanszírozni tudtuk. Öröm a községben, hogy a fejlesztés előtt is jó műszaki állapotban lévő óvodában a gyerekek, köztük az új kiscsoportosok már egy megújult, korszerű,még inkább ingergazdag környezetben kezdhetik az új tanévet – mondta el András Gábor polgármester, akivel bejártuk a megújult épületet.

– A fejlesztés keretében megtörtént a bejárati ajtók cseréje, födémszigetelés az óvodához hozzáépített lapostetős épületrészeken. Hűtő-fűtő légkondicionáló berendezéseket szereltek fel 2 csoportszobában és napelemek is elhelyezésre kerültek. Ez utóbbi az intézmény fenntartható működtetésében kiemelt fontosságú, emellett a gyermekek egészséges és korszerű környezetét biztosítja. A mosdó-wc helyiségek elavult padlóburkolatainak és a falazat csempeburkolatának cseréje, valamint az épület falazatának teljes belső szobafestése tisztasági és esztétikai indokok miatt is megtörtént. A nyílászárók árnyékolását redőnyök felszerelésével biztosítottuk, a régi lámpatesteket ledes, energiahatékony fényforrásokra cseréltettük – sorolta András Gábor.

A településvezető beszélt arról is, hogy az óvodából 18 gyerek kezdi a helyi, 8 osztályos általános iskolában a tanulmányait, a szülők pedig közel hasonló számban íratták be gyerekeiket az óvoda kiscsoportjába.