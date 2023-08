Félegyháza egyik kertvárosi részében, a Bankfaluban több alkalommal is láthattuk a nyári szünetben, amint az egyik családi ház előtt a gyerekek használt játékaikat, könyveiket, saját készítésű alkotásaikat, kőzetgyűjteményük egy-egy darabját árulták.

Egyik alkalommal én is megálltam, hogy vásároljak tőlük. Kedvesen limonádéval és süteménnyel is megkínáltak, mint ahogy a többi vásárlót is. Az adás-vételt a háttérből a gyerekek édesanya is figyelte, hisz nem szerette volna, ha rosszul sül el az üzlet. A cél ugyanis az volt, hogy mindenki, az eladó és a vevő is jól járjon – mondta el érdeklődésünkre az anyuka, Tóth Erika.

Azt is megtudtuk tőle, hogy a bazár tavaly dísztök-árusítással kezdődött. Olyan sikere volt, hogy idén még több fajtát ültetett, azért, hogy a gyerekei az eladásukból zsebpénzt gyűjthessenek. Később jött az ötlet, hogy ha már a tököt kipakolták, rakjanak mellé használt, de jó minőségű játékokat, plüss állatokat, sőt még zsákbamacskát is készítettek. A járókelők nagy szeretettel fogadták az árusító gyerekeket, akik idővel egyre többen lettek, hiszen a szomszéd gyerekek, a barátok is csatlakoztak hozzájuk, mindenki hozta magával a saját portékáját. A tapasztalatok azt mutatták, hogy délutánonként érdemesebb kipakolni – mesélte Erika. Elmondta, főként a kisgyermekes anyukák, apukák, vagy nagyszülők álltak meg vásárolni. De egy alkalommal például megállt a ház előtt egy kamion, amiből egy kalapos cowboy szállt ki és bőkezűen mindenfélét megvett.

Az anyuka szerint a bolhapiac jó lehetőség arra, hogy a gyerekek megtanuljanak bánni a pénzzel, kapcsolatot teremteni az emberekkel. Ugyanakkor láthatják azt is, hogy ha vigyáznak a játékaikra, később azzal másoknak örömet okozhatnak, hiszen jelképes összegért adták el a már nem használt darabokat.

Bár egyre nagyobb divatja van az interneten való használtcikk-kereskedésnek is, sokan még mindig a garázsvásárokban való nézelődést, kincsvadászatot szeretik jobban. Mint ahogy azt az egyik vásárló érdeklődésünkre elmondta, számára fontos, hogy a valóságban is lássa, akár meg is tapinthassa a kiszemelt portékát. Fontos számára az eladóval való személyes találkozás, a beszélgetés. Az internetes vásárlás és a csomagküldő szolgálat számára nagyon személytelen.

Dohány Mátyás Imre, Szabó Márk, Tóth Adrienn, Tóth Mária, Koncz Marcell, Koncz Péter és a háttérben az édesanya, Tóth Erika a kezében a legkisebb gyermekkel, Dohány Melindával

Fotó: Vajda Piroska

Nyolcszázezer forintig adómentes a garázsvásár

A garázsvásárok jogi hátteréről Félegyháza jegyzőjét, dr. Faragó Zsoltot is megkérdeztük. Elmondta, a saját (magánszemélyi tulajdonú) ingatlanban, vagy annak udvarán nem kell kereskedelmi bejelentést tenni a jegyzőhöz, amennyiben a garázsvásár nem minősül rendszeres (tartós), haszonszerzés céljából folytatott tevékenységnek.

Egyébként az egésznek az a kulcsa, hogy ne legyen rendszeres (tartós), haszonszerzésre irányuló tevékenység, mert akkor már a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. 9. pontja értelmében kereskedelmi tevékenységnek minősül és bejelentést kell tenni, valamint magánszemélyek adószámát kell kérni az adóhatóságtól, vagy egyéni vállalkozóvá kell válni, vagy céget kell alapítani.

Emellett, ha az összbevétel nem éri el az évi 800 000 forintot, akkor adózni sem kell utána.

Közterületen történő garázsvásárhoz hivatalosan már önkormányzati közterület-használati engedély is kell. A közterületi használtcikk-árusítás ezen formája már inkább a használtcikk-piac kategóriába tartozik.

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a saját tulajdonú ingatlanok előtti garázsvásár megtartásánál – ha az a közlekedés biztonságát nem zavarja – az önkormányzatok nem szólnak bele a régi, megunt holmik alkalmi árusításába.