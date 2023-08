Szombaton is érdemes a helyszínre látogatni, ahol lesz gyermekmotoroztatás, az oldalkocsis szépségverseny, parádés felvonulás, flúgos futam és a kaszkadőr show is. Most is láthatja a közönség az IZS-TEAM produkcióját. Sárói-Szabó István és Meszes Ferenc kaszkadőr bemutatója várhatóan idén is nagy sikert arat. Mindezek mellett oldalkocsis kiállítás, valamint kétéltűjármű-kiállítás és próbaút is várja az érdeklődőket.

A találkozó Wolves of Babilon, Crash 5, Blues 4 You együttes koncertjével zárul. Az idei találkozó különlegessége lesz a nemzetközi oldalkocsis motocrossbemutató futam, amely a Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület és a Félegyházi Motoros Baráti Kör Egyesület szervezésében valósul meg. A látványos bemutatót szombaton délután fél 5-től láthatja a közönség a kiskunfélegyházi motocrosspályán, ahol cseh, osztrák és magyar oldalkocsis motocrosscsapatok mérik össze tudásukat.