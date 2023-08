A könyvtárat és közösségi színteret magába foglaló faluház energetikai korszerűsítése már korábban részben megtörtént, az épületen új műanyag keretesre cserélték a külső nyílászárókat, a külső homlokzatot szigetelték és új vakolatot is kapott az épület.

A Széchenyi Terv Plusz program keretében további felújítások valósulnak meg 2024. december 31-ig. Ötvenmillió forintot nyert a harkakötönyi önkormányzat a faluház tetőszerkezetének teljes felújítására. Ennek során szigetelik a födémet, megerősítik a gerendákat, ahol szükséges, új gerendákat építenek be, új lécezést és szelepeket kap a tetőszerkezet. A pályázat része, hogy az épület előtt akadálymentes parkolóhelyet is kialakítanak a szükséges felfestésekkel – ismertette a beruházás részleteit Brassó Imre Albert.

A polgármester érdeklődésünkre beszámolt arról is, hogy a Leader pályázat keretében hamarosan megújulhat a helyi egészségház is, ahol a szükséges energetikai korszerűsítéseket végzik majd el. Hetvenmillió forintra adott be pályázatot a falu önkormányzata, a pályázatot befogadták és pozitív elbírálást kapott, a szükséges adminisztrációs teendők folyamatban vannak az elnyert pénzösszeg lehívásához. A felújítás során a régi külső nyílászárókat lecserélik, valamint leszigetelik az épület külső homlokzatát is.