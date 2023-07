Márta Károly elmondta még, hogy 18 éves volt, amikor beleszeretett a Wartburgba. Édesapjának volt egy Wartburg 312-ese, aztán később ő is vett egy „kockát” 1988-ban. Az volt az első Wartburgja, de azóta már jónéhányat vásárolt, amelyeket felújít saját maga részére. A mostani kék színű autójával az elmúlt évben 11 ezer kilométert tett meg. Ez 1988-ban gyártott kétütemű, kormányváltós, amivel Németországba is rendszeresen kijár. Januárban pedig elindul vele a Budapest–Bamakó ralin, egy másik Wartburg-tulajdonos barátjával, Vásárhelyi Csabával.

– A márkának van egy különleges angol exportra szánt változata is, a Wartburg Knight, ami jobbkormányos, és ebből egyet itt is lehetett látni. De elhoztak olyan autót is, melyet Kelet-Németországban a rendőrök használtak. A wartburgosok egy nagy családot alkotnak, mert szinte mindenki ismer mindenkit. Ez alatt a néhány nap alatt, míg itt vagyunk, kicseréljük az információkat, jókat beszélgetünk. A mostani találkozón különböző versenyprogramokat is szerveztünk. Bográcsos főzőverseny, motor-összeszerelés, gyerekeknek szörpivó, felnőtteknek sörivót tartottunk, de retro ruhákba öltözve is szórakoztattuk egymást. Jövőre szintén szeretnénk megrendezni a találkozót – tette hozzá Márta Károly.