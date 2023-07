Mint beszámoltunk róla, áttörés mutatkozik a volt szovjet repülőtér hasznosításában. Egy 30 ezer négyzetméteres, kereskedelmi-logisztikai célokat szolgáló létesítmény építése kezdődhet egy budapesti székhelyű cég beruházásában, ha a grémium rábólint a polgármester előterjesztésére. A repülőtér mintegy 7 hektáros területének adásvétele nyomán 33,7 millióval gyarapodhat az önkormányzat idei büdzséje. Ám ezen kívül is számos érdekes és izgalmas téma kerül napirendre.

A nem kalocsai léptékkel mérve is nagyberuházás ebben a csomagban kétségtelenül a legjelentősebb téma, ami a képviselők elé kerül, de azért olyan más fontos ügyeket is tárgysorozatba vettek, mint az utóbbi hetekben a közbeszéd fókuszába került hulladékszállítás. Ennek helyzetéről a vaskúti székhelyű Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási cég képviselője ad tájékoztatást.

A folytatásban az óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázatról döntenek, zárt ülés keretében. A Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményt évtizedeken át vezető Katus Györgyné – a 40 éves szolgálati viszonnyal járó kedvezményt igénybe véve – nyugdíjba megy. Információnk szerint a vezetői posztra Rakovics Brigitta, a Petőfi Sándor utcai Tagóvoda vezetője, eddigi helyettes nyújtott be pályázatot, amelyet támogat a képviselők többsége. A végső döntésről majd a zárt ülést követő polgármesteri tájékoztatóból értesülünk hitelesen.

A képviselő-testület ezt követően felügyelő bizottsági tag választásáról dönt, ugyancsak zárt ülés keretében. Értesülésünk szerint a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. egyik felügyelőbizottsági tagja, dr. Vincze András mondott le, helyére választanak új tagot, a polgármester előterjesztésére. Hogy ki lesz, az a napirend zárásakor derül ki.

Tárgyalnak még a Kalocsa, Damjanich utca 7. szám alatti D7 közösségi ház használatba adásáról, amelynek kizárólagos használatát és üzemeltetését a Kalocsai Gerillakertész Szabadidő, Vízisport és Környezetvédelmi Egyesület kérte. A kizárólagos használtba és üzemeltetésbe adásnak – a testület hasonló döntését figyelembe véve – kicsi lehet az esélye, ezt a megoldást a polgármesteri előterjesztés sem támogatja, de majd meglátjuk, mi lesz a szavazás végeredménye.

Ha újabb ügyet nem tűznek napirendre, az ülés utolsó napirendjeként tárgyalják a Róna utca név megváltoztatásának előkészítését. A város Kiskőrös irányába jobb oldali utolsó utcája új nevének az „ANDA” nevet szánják. Mégpedig az előterjesztés szerint azért, mert az ANDA cégcsoport jelentős beruházásokat végzett Kalocsán, az önkormányzattal is példaértékű kapcsolatot alakított ki, és a városban működő társadalmi szervezetek tevékenységét is segíti. A mostani döntéssel csak a névváltoztatási procedúra kezdődik el, ugyanis az ügyrendi és jogi bizottságot kérik fel, hogy az utcanév változtatásához szükséges véleményeket szerezze be.