A Böddi-szék ezernyi élményt nyújt

A szalakóták mellett kékvércse fiókákat is meggyűrűztek és láthattak a résztvevők vörösvércse fiókát is. Az utódaikat féltő kévércse szülők a magasban körözva, erőteljes hangjukkal jelezték, hogy nem örülnek az ódúiknál megjelenő idegeneknek. A fiókák éles hangja is fokozta az aggodalmukat, de a gyűrűzés és az adatok rögzítése után, csak rövid ideig tartott számukra a fájdalommentes tortúra. A Böddi-szék vizes élőhelyeit egy kilátóból is megfigyelhetik az érdeklődők, a ridegen tartott magyar parlagi szamarak vendégszeretetét pedig tesközelből is megismerhetik.