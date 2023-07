A motoros szentmise szónoka Bátor Botond, pálos szerzetes volt, aki homíliájában arról beszélt, hogy Isten nem egy zavartalan utazást, hanem egy biztos célba érést ígér. Hozzátette, az élet akkor izgalmas, ha tele van kihívásokkal. Arra biztatta motoros társait, hogy életük során mindig a jelen feladataira – most éppen a találkozó örömeire – koncentráljanak. Mert mint mondta, nem tudjuk megváltoztatni a múltat, de tönkre tudjuk tenni a jelent, ha folyamatosan a jövő miatt aggódunk. Arról is beszélt, hogy nem az a fontos, hogy mi történik velünk, hanem az, hogyan viszonyulunk a történésekhez. Reményét fejezte ki, hogy a találkozó segíti a motorostársakat abban, hogy megtisztult szívvel és lélekkel tudjanak figyelni a másikra.

Kovács Károly Félegyházról több motoros társával érkezett a találkozóra. Mint mondta, tíz éve minden évben ellátogatnak Szentkútra. A kegyhely nyugalma és a motorosok összetartó közössége minden évben visszahúzza ide. Azt is elmondta, hogy az életre szóló hobbi 16 éves korában kezdődött, kisebb nagyobb kihagyásokkal több mint negyven éve motorozik. Nem csak a Motorkerékpálosok szervezte találkozókon, hanem szinte minden környékbeli motoros eseményen részt vesz, ahová legtöbbször felesége is elkíséri. A keresztény motoros találkozó számára kikapcsolódást és lelki feltöltődést jelent.

Bárdos János és párja, Ördög Klára Szegedről érkeztek. Második alkalommal csatlakoztak a Motorkerékpálosok eseményéhez. Mint mondták, azért is látogattak el a Pálosszentkútra, mert sokat hallottak erről a közösségről és szeretnének többet megtudni a motoros zarándoklataikról, főként a lengyelországi Czestochowa-i túráról. Azért is motoroztak el Szegedről Pálosszentkútra, hogy részesei lehessenek a motorosok és a motorok megszentelésének. Jánosról azt is megtudtuk, hogy 51 éve motorozik, eddig 750 ezer kilométert tett meg balesetmentesen. Európa 37 országát járta be motorjával. Mint mondta, az ember nem szardínia, hogy dobozban utazzon. Azért utazik motorral, hogy közelebb legyen a természethez, a látnivalókhoz. Ha motorozik szabadnak, függetlennek érzi magát.