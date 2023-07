A falu határában, a Cines horgásztó közelében található Patyi tanyaként ismert épület mintegy tíz éve került az önkormányzat tulajdonába. Az elmúlt több mint egy évtized alatt azonban nem sok minden történt az épülettel. Almási Roland Márk, polgármester elődjétől megörökölve a feladatot már több mint két éve keresi a tanya felújításának és hasznosításának a lehetőségét. Ebben lett partnere a kunszállási építészhallgató, Bartucz Bianka, akinek ötlete nyomán kapcsolódtak be a Nagyapám háza építészeti programba.

Első lépésként az épület állagmegóvásán dolgoznak, odafigyelve arra, hogy a munkálatok során a régen használt népi építészeti technológiákat alkalmazzák. Az önkéntesek először a belső tereket újítják fel – sorolta érdeklődésünkre a polgármester. Elmondta, mivel az egyhetes tábor alatt nem tudnak mindent megcsinálni, azt tervezik, hogy több lépcsőben folytatják a tábort, addig amíg a tanya teljesen meg nem újul. Több elképzelésük is van a későbbi hasznosítással kapcsolatban. Az biztos, hogy közösségi programok színhelye lesz majd a tanya. Felmerült, hogy skanzenként turisztikai célokra hasznosítják. De azt is lehet, hogy élő tanyaként működik majd, hiszen a falvak is egyre jobban urbanizálódnak, és egyre kevesebb lehetőség van arra, hogy a gyerekek megismerjék az egykori tanyasi életet, a háziállatokat, a petróleumlámpát, vagy akár a búbos kemencét – ismertette terveit a polgármester, akinek két kisfia is aktívan részt vesz a tanya renoválásában.