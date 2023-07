Közel három évtizedes múltra tekint vissza a mélykúti Csorba-házi Esték rendezvénysorozat, ahol a környékbeli népzenék, nemzetiségi dallamok és egyházi könnyűzenei művek mellett a zenei világirodalom klasszikus muzsikái is időről időre felcsendülnek. Az elmúlt időszakban félszáznál is több előadó és művészeti csoport mutatkozott be a mélykúti közönségnek.

A Csorba-házi Esték rendezvénysorozat szervezője, Rasztik Tibor, a Katolikus Karitász Mélykúti Csoportjának vezetője és a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének elnöke köszöntötte a szombat esti idei nyitóelőadás közönségét.

A műsor első részében a dusnoki 15 éves Balog János harmonikás, a bajai III. Béla Gimnázium tanulója szórakoztatta a jelenlévőket. Egészen fiatalon kezdett el játszani, 8 éves kora óta harmonikázik, első tanára Hazadi Béla volt. Fontos számára a rácz, illetve a magyarországi délszláv népek kultúrájának zenei örökségének megismerése és megőrzése. Három évvel ezelőtt, az online oktatás bevezetése idején talált rá Radován Marityra, az Újvidéki Rádió és Televízió zenekrának vezetőjére, akitől azóta is online órákat vesz. Másfél éve, a mohácsi Schneider Lajos Népzenei Tehetségkutató versenyen kiemelt arany minősítést szerzett. A most előadott műsorában klasszikus és világzenei darabokat, valamint délszláv dallamokat játszott.