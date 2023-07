Évről évre változnak az esküvői szokások és a divat, illetve az utóbbi évben a házasságkötések száma is jelentősen csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesítése szerint országosan 56 607 pár kötött házasságot, 20 százalékkal vagyis 13 926-tal kevesebb a megelőző 12 havinál. Az idei év január–májusi időszakában 33 százalékkal kevesebb frigyet regisztráltak, mint 2022 megegyező hónapjaiban.

A kecskeméti adatokról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának anyakönyvi csoportja az alábbi válaszokat adta: 2023-ban eddig 225 esküvő volt, ebből 88 nyáron köttetett, a nyár hátralevő részében várhatóan még 145 házasságkötés lesz.

A trendekről, aktuális esküvői divatról Diószeghy Adriennel beszélgettünk. Szó esett többek között arról, hogy a szervezés terén mivel érdemes kezdeni, mennyi az ideális idő, ami alatt kényelmesen meg lehet szervezni egy nagyobb szabású, vagyis 100 fő feletti lakodalmat. Ezenkívül elárulta, hogy az elmúlt évekhez képest az idei igények már sokkal letisztultabbak, visszafogottabbak.

A virágcsokrok kisebbek, a menyasszonyi ruhák egyszerűbbek lettek. Ez több ok miatt is lehet: az általános ízlés is megváltozott, illetve kevesebbet szeretnének költeni a jegyesek. Ami a színeket illeti; a legkedveltebbek közé tartoznak a naturális zöldes színek és a kék megannyi árnyalata. Adrienn az általános trendek mellett mesélt néhány különleges és nem mindennapi ceremónia-szokásról is, amiről részletesen az alábbi felvételen számol be:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.