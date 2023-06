A polgármester emlékeztetett, hogy múlt héten megalakult a Közbiztonsági Fórum, melynek tagjai között szerepel az önkormányzat mellett a rendőrség, a Városrendészet és a kecskeméti polgárőr egyesületek is. Az egyik legforróbb kérdésként merült fel az éjszakai száguldozók jelentette probléma a belváros, illetve a Tesco áruház területén. A polgármester elmondta, hogy a folyamatosan beérkező panaszok alapján látszik, hogy évek óta borzolják a lakosok kedélyét az autóval és motorral száguldók, ami amellett, hogy zavaró hanghatásokkal jár, nagy veszélyeket is rejt magában.

Szemereyné Pataki Klaudia arra is emlékeztetett, hogy szóba került forgalomlassító kiemelők építése a kiskörút vonalán, amiről bekérték az árajánlatokat, melyek több százmillió forintról szóltak. Ennek további mérlegelését nem csak a kivitelezés magas költségei miatt napolták el, hanem mert ez a megoldás megbontaná a közlekedés normális nappali rendjét is. Először mással próbálkozik az önkormányzat, mégpedig az éjszakai sebességkorlátozással, amikor 22 óra és reggel 4 óra között 30 kilométer per órás sebességkorlátozás lépne érvénybe a száguldással érintett szakaszokon. A polgármester már az illetékes bizottság elé tárta az erről szóló előterjesztését.

Szemereyné Pataki Klaudia hozzátette: tisztában van azzal, hogy a megoldással csak kijjebb terelné az éjszakai száguldozókat a város olyan területeire, ahol nincs érvényben ilyen korlátozás. Ezért - mint arról már beszámoltunk – várta a versenyzők képviselőjét, akivel tárgyalna a lehetséges megoldásokról. Mint fogalmazott, a médiának köszönhetően jelentkeztek az autósok képviselői, akikkel időpontot is egyeztetett már a polgármester. Azt is elmondta, hogy más városrészben is felmerült már az éjszakai versenyzés problémája, ezért az ottani lakók képviselőivel is leül beszélni. Előrebocsátotta: teljesen nem lehet megoldani az utcai versenyzések jelentette súlyos nehézséget, csak csillapítani.

A polgármester beszélt a elkövetkező idők kecskeméti fesztiváljairól. Szerdán indul a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF), mely az elmúlt két év magyar termésének bemutatásán túl sokszínű válogatást ad a legfrissebb európai alkotásokból is. 15 egész estés film, 6 kiállítás, 5 könyvbemutató, 2 koncert, tematikus vetítések, retrospektív válogatások, filmszakmai programok, workshopok és gyerekprogramok színesítik az ingyenes összművészeti fesztivál kínálatát, melyben szerepet kap a megújult Városháza is.

A KAFF-ot kíséri a Hungarikum Fesztivál, melynek pénteken tartják a megnyitóját. A fesztiválon magyaros ízek, hungarikumok és néphagyományok tárháza várja a kilátogatókat.

A szombat pedig a Múzeumok Éjszakájáé, amikor 18 órától éjfélig Kecskemét kulturális intézményei színes programokkal invitálnak mindenkit a szentivánéji kultúra ünnepre. A polgármester elmondta, hogy ismét találkozhat a lakosság a veterán buszokkal, valamint a Mercedes-gyár is megnyitja kapuit a látogatók előtt: busszal lehet bejárni a gyár területét és az érdeklődők az üzembe is bekukkanthatnak.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy június utolsó hétvégéjén a Hírös Agóra ismét megszervezi a Street Food Street Art és Borsétányt. Ide érkeznek borászok az ország minden pontjáról, pezsgőpult, minőségi street foodok - kézműves hamburger, gőzgombóc, pizza, fagyi - művészeti programok, kiállítások, nagykoncertek várják a nagyérdeműt minden este a nagyszínpadon. Mások mellett fellép Curtis, a Wellhello, Király Viktor, Király Linda és a Melody Maker a 90-es évek legnagyobb slágereivel. A polgármester hozzátette, hogy jövő héttől már lehet kóstolni Kecskemét borát is. A zsűri a vörösborok közül a kunszállási Polyák Pincészet Grand Kékfrankosát, a fehérborok közül pedig a Damax cserszegi fűszeresét választotta a város borának.

