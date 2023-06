Mint mondta, pályafutása során félezer kiállítást nyitott meg. A mostani azért kiváló, mert felidézi az ő fiatalságát, amikor is állatorvos édesapjával egy évben háromszor is körbejárták a keceli állattartó tanyákat. Mára ez a létforma eltűnőben, a mai romok, amelyeket a két kiállító művész a festményeken és a fotókon megjelenített talán évek múltán már nem látszódnak. Egy letűnő korszak világát mutatja be a kiállítás, amelyet érdemes Kecelen megtekinteni.