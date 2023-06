Mérföldkőhöz ért az idén 30 éves Szentkirályi 2022-ben indított, ötéves fejlesztési programja, amelynek egyik kiemelt célja a körforgásos gazdaságra történő átállás. A beruházás első ütemében a vállalat szentkirályi telephelyén megépült gyártócsarnokban kapott helyet az új, nagy teljesítményű PET-palackozó gyártósor. A beruházásnak köszönhetően a cégcsoport legmodernebb gyártóbázisa jött létre Magyarországon. Az itt telepített palackozótechnológia készen áll a 2024-ben bevezetésre kerülő betétdíjas rendszerből visszaforgatott PET alapanyag befogadására, ezzel támogatva az iparág körforgásos működését.

A 2,8 milliárd forintos összértékű beruházás gazdaságélénkítő hatása mellett új munkahelyeket is teremt a térségben élők számára. Emellett a bővítés hosszú távra biztosítja a társaság ásványvíz-palackozó kapacitásigényeit, és lehetővé teszi a Pepsi termékek palackozásának fokozatos visszahozatalát Magyarországra. Jelenleg ezek nagyobb távolságról érkező import termékek, így az egy-két éven belül induló helyi Pepsi-gyártással a vállalat környezeti lábnyomát is tovább csökkenti.

A Szentkirályi 2003 óta folyamatosan fejleszti és bővíti gyártókapacitását. A 2005-ös és 2007-es években új PET-palackozó gépsorokat üzemeltek be és 2010-ben új raktárbázis épült fel. 2012-ben egy nagy kapacitású előformagépet állítottak munkába, majd a vízkezelő technológia is megújult. A vállalat legutóbbi, a Pasquale családdal közös beruházása nyomán 2018-ban a jelenlegihez hasonlóan új üzemcsarnok épült, melyben modern gyártósort és egyéb kiszolgáló berendezéseket helyeztek üzembe.

A pénteki átadón Alessandro Pasquale, a Szentkirályi Magyarország társtulajdonosa köszöntőjében kiemelte, hogy büszkeséggel tölti el azt látni, hogy a Balogh Leventével 2015-ben indult együttműködésüknek köszönhetően a Szentkirályi Magyarország nemcsak tartja piacvezető pozícióját, de innovációs programjának köszönhetően a fenntarthatósági szempontokat is az üzleti működésének középpontjába helyezte.

Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke és társtulajdonosa ehhez hozzáfűzte:

Nem is lehetne szebben ünnepelni a Szentkirályi ásványvíz 30. születésnapját, mint egy új beruházás átadásával.

– Örömmel látom, hogy vállalatunk termékei iránt folyamatosan nő a kereslet, és a most átadott új gyártósornak köszönhetően hosszú távon is biztosított lesz az igények kielégítése. Eddig elért sikereinkből erőt merítve további bővítéseket készítünk elő, hogy megerősítsük a Szentkirályit stratégiailag is fontos nemzeti vállalatként – hangsúlyozta Balogh Levente.