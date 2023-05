A gyermeknapon az ÁGOTA Közösség közel ezer tagja vett részt. A nagyszabású eseményt Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője nyitotta meg. – Ez a mai nap is azt a célt szolgálja, amiről szól a mi álmunk, hogy örömöt varázsoljunk mindenki szívébe, mosolyt csaljunk az arcotokra, és hogy úgy legyünk együtt, ahogy az mindenkinek a legjobb, felszabadultan, boldogan – emelte ki Kothencz János.

A vetélkedők, az élmény- és sportprogramok mellett koncertek is a gyermeknap résztvevőinek kikapcsolódását szolgálták. Kicsik és nagyok egyaránt iparművészek segítségével kézműves foglalkozásokon vehettek részt, valamint az aktívabbak kihívást jelentő játékokat – mint például vízi foci, óriásbuborék – próbálhattak ki. A gyermeknap elmaradhatatlan része volt az arcfestés és csillámtetoválás.

A nap két koncerttel zárult, a Duna Művészegyüttes mellett Kiss Kevin, az X Faktor sztárja szórakoztatta a fiatalokat.

Kósa Gábor a komáromi lakásotthonból érkezett a rendezvényre. Inkább az aktivitást igénylő játékokban vett részt, buborékfocizott és kipróbálta magát a lézerharcban majd az íjászatban is. – Íjászkodtam már korábban is. Nem mondom, hogy túl jól vagyok benne, igazából azért is jöttem, hogy megnézzem, mennyire megy. Itt lehet csapatokban is játszani vagy mindenki mindenki ellen, hasonlít a paintballra – mondta el Gábor.