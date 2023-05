– Iskolánk egyik legszebb ünnepe, nagyszerű hagyománya a ballagás. 38 évvel ezelőtt én is a bajai német gimnázium ballagó diákja voltam. Az igazgatói beszédet Kőszegi Henrik tartotta, akit nagy tisztelettel köszöntök ma körünkben. Talán nem haragszik meg rám, ha azt mondom, arra már nem emlékszem, hogy pontosan miről szóltak a mondatai, de a közösséghez tartozás nagyszerű érzése a mai napig megmaradt bennem. Nagy öröm számomra, hogy ennek az időszaknak egy másik nagy egyénisége is itt van ma velünk – fogalmazott a főigazgató. A továbbiakban köszöntötte Striegl Istvánt, a kollégium egykori igazgatóját is. Az, hogy mindketten megtisztelték jelenlétükkel az eseményt, a főigazgatót megerősíti abban, hogy jó a MNÁMK közösségéhez tartozni. Reményét fejezte ki, hogy néhány év múlva a ma ballagók is hasonló érzésekkel emlékeznek majd az itt töltött időszakra.

Peter Stübler, a MNÁMK német igazgatója arról beszélt, hogy ez a nap fontos mérföldkő a végzős diákok életében.

– Ma voltak az utolsó tanítási óráitok, méghozzá virágokkal dekorált osztálytermekben. Biztosan mindenki felidézett magában számtalan szép emléket barátságokról, rendezvényekről, kirándulásokról. Ezek az emlékek az idő múlásával még szebbek lesznek. A búcsúzás nem könnyű. Bízom abban, hogy az intézményben megszerzett tudással mindannyian megtaláljátok majd számításaitokat, és eléritek céljaitokat az életben. Sok sikert kívánok, de ne feledjétek: a MNÁMK ajtói mindig nyitva állnak előttetek – fogalmazott Peter Stübler.

A beszédeket követően jutalmak, díjak átadására került sor. Az Alumni, azaz az intézmény volt tanárai és diákjai által létrehozott díjat kapta Csicsa Jázmin, Kelemen Kata és Schaffer Ákos. A Kiváló tanuló díjat Schwarcz Korinnának ítélte a tantestület, a Jó tanuló, jó sportoló oklevelet Varga László vette át. Közösségi munkáért Piricsi Richárd részesült elismerésben, a Szakmai díjat az idei évben Hodovány Tamara kapta. Az Iskolavezetés díja elismerésben Sándorfi Anna részesült. Baja Megyei Jogú Város képviselő-testülete az Év diákja kitüntető címmel Sándorfi Annát és Varga Lászlót jutalmazta. A MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumi díját és a vele járó százezer forint pénzjutalmat Csicsa Bettina érdemelte ki, a díjat Csubákné Besesek Andrea elnökhelyettes, önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) adta át.