A 2016 óta ötödik alkalommal megrendezett nyílt hétre napi 600-700, összesen pedig mintegy háromezer olyan fiatalt várnak az ország minden szegletéből, aki kíváncsi a honvédség feladatrendszerére és a katonák mindennapjaira – mondta el a baon.hu-nak Tóth Róbert főhadnagy, a repülőbázis kommunikációs tisztje.

– A rendezvény egyik célja, hogy közelebb hozzuk a honvédelem ügyét az érdeklődő iskolásokhoz, mellyel vonzóvá is tehetjük számukra a katonaság értékeit, így ráirányítva figyelmüket azokra a lehetőségekre, amit ez a pályafutás kínálhat. A pedagógusok visszajelzései azt mutatják, hogy a színes programok felkeltették a fiatalok érdeklődését, amit például az is jelez, hogy a gyermekrajzokon rendre megjelennek azok az élmények, melyeket a nyílt napon szereztek az iskolások – fogalmazott Tóth Róbert főhadnagy.

Az ifjak valóban mozgalmas programokon keresztül tekinthetnek be a honvéd létbe az egy hét során. A közös reggeli bemelegítést követően megismerkedhetnek a rendszerben lévő és a már onnan kivont légi járművekkel, vadászgépekkel és helikopterekkel, melyek némelyikébe be is ülhetnek. Kedden a Gripenek is felszálltak és áthúztak a kifutópálya felett, majd helikopteres bemutató következett. A vendégek egész héten kutyás bemutatót láthatnak, beülhetnek a reptéren használt haszonjárművekbe. Kutyás és harcászati bemutatót is láthatnak, valamint testközelből ismerkedhetnek a katonai fegyverekkel.

Ezenkívül egyebek mellett a pilóták ruházatát is megismerhetik a fiatalok, a pilótákkal fényképezkedhetnek, és sokak nagy örömére kipróbálhatják a vadászrepülőgép-szimulátort.