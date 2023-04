Bóbita Kalandműhely 52 perce

Tojásfa díszíti Kecskeméten a Hunyadivárosi Közösségi Házat

A nemrégiben Kecskeméten átadott Hunyadivárosi Közösségi Ház udvarát gyönyörű kézzel készített tojások díszítik. A most állított tojásfa is mutatja, hogy a városrészben lakó közösség milyen fontosnak tartja, hogy nem csupán a hétköznapokban, de az ünnepek alatt is valódi közösséget alkossanak.

Tojással díszítették fel a fát Fotós: Bóbita Kalandműhely

A tojásfát idén állították fel először, ezzel szeretnének hagyományt teremteni. Az adventi ablakok díszítésekor is nagyon sok hunyadivárosi család megmozdult, ezért bízva abban, hogy a tojásdíszítésben is sokan részt vesznek, idén kitaláltuk, hogy díszítsük fel közösen a megszépült Közösségi Ház előtti fát tojásokkal – mondta Lesku Katalin, a Bóbita Kalandműhely egyik tagja, aki úgy véli a díszítés még jobban összekovácsolja majd a hunyadivárosi közösséget. Egyébként a Bóbita Kalandműhelyt ketten vezetik, és változatos programokat kínálnak egész évben a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Kiemelt céljuk a Hunyadivárosi közösségi élet támogatása, és terveik között szerepel, hogy a helyi csoportosulásokat minél közelebb hozzák egymáshoz. Az anyák napját például már szeretnénk a Nyugdíjas klub, a helyi ovisok, valamint a Baba-Mama klub közreműködésével együtt ünnepelni – tette hozzá Gödény Anikó, a Bóbita Kalandműhely másik tagja. Aki elmondta, hogy a tojásfa ötletét az Adventi ablakok népszerűsége inspirálta. Hozzátette: a tavalyi évben már igen nagy számban vettek részt a hunyadivárosiak az immár hagyományosnak mondható karácsony váráshoz kapcsolódó ablakok keresésében. Mi is egy műsorral kapcsoltuk össze az első ablak megjelenését. Mint mondta, innen indult az elgondolás, miszerint egy közös kis tojásfa az új Közösségi Ház előtt még inkább felhívja a városrészi lakosok figyelmét az összetartozásra.

Anikó hangsúlyozta: nagy örömünkre szolgált, hogy Pászti András önkormányzati képviselő és Szilágyi Róbert, az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület elnöke maximálisan a kezdeményezés mellé álltak. Sokan igen komolyan vették a feladatot. A tojásfára ugyanis a hagyományos hímesek mellé már horgolt és kézzel festett darabok is kerültek. A tojásokat a készítők húsvét hétfőig helyezhetik el a fán. A szorgos díszítők között pedig egy a Bóbita Kalandműhely által szerkesztett húsvéti foglalkoztató füzetet sorsolnak ki.

