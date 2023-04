A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete több mint egy évtizede vezette be a védjegyprogramot, azzal a céllal, hogy garantálják a hazai állomány minőségét. Ha az egyesület által előírt minden feltételnek megfelel a tehenészet, akkor kaphatja meg a Törzskönyvezett Holstein-fríz állomány, minősített tenyészállat-előállító üzem védjegyet. A kiskunfélegyházi telep nem régóta büszkélkedhet a védjeggyel. A szakmai elismerés megszerzéséhez azonban hosszú út vezetett – tudtuk meg Csáki Tündétől.

Elmondta, a védjegy elnyeréséhez több feltételnek is meg kellett felelni. Az egyik ilyen feltétel volt az egyesületi tagság. A másik pedig a termelés ellenőrzése. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban, minden tejelő szarvasmarhától tejmintát vettek és megvizsgálták a tej minőségét. Ez alapján számolták ki, hogy a 305 napos laktációs időszak alatt mennyi tejet ad egy-egy tehén. A Kiskun Farm Kft. tavalyi laktációs átlaga 10 270 kilogramm volt, vagyis egy tehén a 305 nap alatt 10 270 kilogramm tejet adott. A tejhozam alapján rangsorolják is a jószágokat.

A tejhozam mellett küllemi bírálaton is átesnek az állatok. Itt is több szempontnak meg kell felelniük ahhoz, hogy viselhessék a törzskönyvezett minősítést

– részletezte a telep vezetője.

Csáki Tündétől azt is megtudtuk, hogy az úgynevezett humán genom program során a kisborjaktól farokszőrmintát vesznek, ebből meg tudják állapítani, hogy a jószág két év múlva mennyi tejet ad majd. Ez a későbbi párosítás miatt is fontos adat a telep számára. A tejhozam növeléséhez ugyanis nem mindegy, hogy melyik állatot szaporítják tovább. Mindig a javítás a cél. Ugyanakkor a mennyiségi tejtermelés mellett fontos céljuk a tej magas beltartalmának folyamatos megtartása is – hangsúlyozta a szakember.

Fotós: Vajda Piroska

Csáki Tünde azt is elmondta, hogy a minősítés során 100 pontot kaphat egy tehén, de ezt nagyon nehéz elérni, nincs is ilyen Magyarországon. Hazánkban a legmagasabb minősítést elért tehenek 94 pontosak.

A félegyházi tehenészet többéves, tudatos tenyésztői munka eredményeként mára elérte, hogy vannak 86 pontos teheneik. 2019-ben 79 pontról indultak. Jelenleg 450 tehenet és 508 üsző borjút tartanak a félegyházi telepen.

A tejet cégcsoporton belül saját feldolgozásra termelik, így a védjegy elnyerése nem jelent különösebb gazdasági előnyt a tejpiacon, ez inkább szakmai előrelépés – tette hozzá Csáki Tünde, aki arról is beszámolt, hogy a védjegy elnyerése azért is fontos mérföldkő a tehenészet számára, mert így nagyobb biztonsággal exportálhatnak vemhes üszőket harmadik országba. Idén már 23 vemhes üszőt adtak el és további 17 vár új gazdára. A telephely vezetője azt is elmondta, hogy mivel a tej felvásárlási ára várhatóan csökkeni fog, az üszőelőadásban látják a gazdasági növekedés lehetőségét.

A magyar Holstein-fríz

A Holstein-fríz a leggyakoribb marhafajta a tejiparban. Magyarországon 1972 óta van jelen, magas tenyésztési értékkel rendelkezik. Általában fekete és fehér színű. A magyar Holstein-fríz kiváló genetikai állománnyal és magas tenyésztési értékkel rendelkezik. A magyar Holstein-fríz, mivel jellemzően nagyobb méretű gazdaságokból érkezik, nagyon jól alkalmazkodik a megváltozott viszonyokhoz is. Rendkívül elegáns, vékony, finom csontozatú, önfeláldozó módon saját tartalékjait is a tejtermelés szolgálatába állítva, az avatatlan szem számára „csont és bőr” benyomást keltve a leghatékonyabb módon alakítja át a takarmány-összetevőket – a szénhidrátot és a fehérjét – tejjé.