A TeSzedd akció szombaton 9 órától folytatódik, egyszerre több helyszínen is, az a Dong-ér völgyi csatorna és út mentén a Zöldközösségért Természetbarát Egyesület szervezett közös szemétgyűjtést, ők szombat reggel a Mártírok úti körforgalomnál találkoznak 9 órakor és onnan indulnak el két irányba is a csoportok, a Kopolyai úton és az új református temető környékén is lesznek csoportok, valamint a Körösi út és a Baranyi Ferenc utcába is várják az önkéntes szemétszedőket.

A TeSzedd! akció összekapcsolódik a fenntarthatósági témahéttel is, a Föld napján, április 22-én kezdődik és április 28-ig tart és amelyhez oktatási intézmények, munkahelyi közösségek, baráti társaságok jelentkezhettek. Szombaton reggel a kelebiai gyerekeket Földnapi kerékpáros emléktúrára várják a szervezők, a túra végén az ásotthalomi út elágazásánál a Földet veszélyeztető anyagi és szellemi erők címmel rendeznek fórumot, ahova minden érdeklődőt várnak.