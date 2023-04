Táblák kerültek a kutyaürülék-tárolókhoz

A Czollner téren, illetve a Forrás utcán figyelemfelkeltő táblák jelzik mostantól a kutyasétáltatóknak, hogy tegyenek környezetünk tisztaságáért. A kutyák ürülékét a gazdik a közterületről minden esetben kötelesek eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el. A megnövekedett igényekre tekintettel Kecskeméten már több mint 50 darab kutyaürülék-tárolót helyeztek ki, most azonban ezek használatára szeretnék ráirányítani a gazdik figyelmét. A kutyaürülék-tárolókat a közegészségügyi szempontok figyelembevételével, a polgármesteri hivatal engedélyével lettek kihelyezve. Nem telepítenek edényzetet például közoktatási intézmények vagy játszóterek közvetlen környezetébe. Fontos újra és újra felhívni a figyelmet arra is, hogy a játszóterekre kutyát bevinni tilos! A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai szükség szerint tovább folytatják a figyelemfelkeltő táblák kihelyezését a város további pontjain – számolt be a baon.hu portál.