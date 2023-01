Még 1999-ben ültettek emlékfát az Idősek nemzetközi éve alkalmából a város legforgalmasabb terén, az eseményt egy márványtábla is megörökítette. Csakhogy a fa nem sokkal később kiszáradt, ezért egy másik oszlopos tujafát ültettek a helyére.

A halasi városházán hírportálunk érdeklődésére Farkas Dániel kabinetvezető elmondta, hogy az idősek fájaként a Bethlen Gábor téren ültetett oszlopos tuja a 2022-es aszályos év nyarán szintén kiszáradt, a városi főkertész ősz elején ezért kivágatta.

– A hiányzó fát az Élhető Város pályázat keretein belül kívánjuk pótolni. A pályázat során a Bethlen Gábor téren faültetési projekt is megvalósul olyan fafajtákkal, amik bírják a város klímáját, nem tájidegenek és esztétikai értékük mellett jelentős zöldfelületet is képeznek, ezáltal az itt élő madarak, kisemlősök, rovarok számára lakóhelyül szolgálnak. A projekt során egy új fát ületnek az Idősek emlékévét hirdető márványtáblához is – közölte Farkas Dániel.