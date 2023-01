A szakszervezeti vezető azt mondja, célkitűzéseik sztrájkköveteléseik hosszú ideje változatlanok: javuljon a köznevelés és benne a diákok helyzete.

Kajtár Hajnalka így fogalmazott: „a kollégák sztrájkja teljesen jogszerű, elégedetlenségüknek adnak hangot. A köznevelésben a tárgyi és személyi feltételek hiánya is kardinális probléma. Gondolok, arra, hogy sok helyen pedagógushiány van, a tankerületnél is. Megpróbálta a Kormány ezt különböző módosításokkal orvosolni, tűzoltás jelleggel. Az lenne a megoldás, ha a pedagógusi pálya presztízse egy kicsit emeltebb lenne és nem a nyugdíjas kollégák visszafoglalkoztatása lenne a cél, ami most átmeneti megoldásként elfogadható, de gyökeres változtatás kellene. Ennek része a bérrendezés is. A kormányzat is elismerte, hogy nagyon alacsonyak a bérek.”

A szakszervezeti vezető a mindennapok problémáiról szólva közölte, hogy gyakran előfordul, hogy fáznak a gyerekek az iskolában. A fenntartók nehezen tudják kezelni a helyzetet.

– Bár én a megyében azt látom, hogy a tankerületek is igyekeznek mindent megtenni azért hogy optimális mederben tartsák ezt az egész helyzetet. Van, amikor nem sikerül. Van, amikor nem – mondta Kajtár Hajnalka.