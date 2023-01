Szabó Gábor a 30 év alatti édesanyák adókedvezményéről beszélt először, ami az év végén került bele az idei adócsomagba. Ezt a 30 év alatti anyák vehetik igénybe akkor, ha a magzatra vagy gyermekre családi adókedvezményre válnak jogosulttá. A kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét. A kedvezmény széleskörűen igénybe vehető: bérre, egyéni vállalkozásra, megbízási díjra, egyéni válllakozói kivétre, őstermelői jövedelemre, átalányadóban számított egyéni vállalkozói alapra is igénybe vehető. Havi mintegy 500 ezer forintos, azaz évi hatmillió forintos kedvezmény plafon van – ez személyi jövedelemadóban mintegy 75 ezer forintot jelenthet egy személynél. A szabályozás szerint aki 25 év alatti, az nem veheti igénybe a 30 év alatti anyák kedvezményét. Ha betöltötte a 25. életévét, onnantól ez a kedvezmény nyílik meg, azzal a feltétellel, hogy gyermeket vállal. A kedvezmény érvényesítését a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, kifizetőtől.

Szintén a gyermeket nevelőket érintő változás a tartósan beteg illetve súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelőket megillető kedvezmény. Ha egyedülállóként vagy családként nevelnek gyermeket. Szabó Gábor szerint ez gyakorlatilag a családi adókedvezmény megtoldását jelenti. Gyermekenként további 66670 forintot jelent az adóalapban, ami havi 10 ezer forint összeget jelent gyermekenként. Gyakorlati példával is illusztrálta a szakember: ha két gyermek van egy családban, ahol gyermekenként 20 ezer forint a családi kedvezmény, és közülük egyik súlyos fogyatékossággal él vagy tartósan beteg, ez az ő esetében 20+10 ezer forintot jelent, így a két gyermekre havi 50 ezer forintot kapható. E kedvezmény igénybevételére is nyilatkozni kell a kifizető felé, de nem kell bemutatni a fogyatékosságot, betegséget igazoló papírt. Ha személyi jövedelemadó formájában nem tudja érvényesíteni a szülő, akkor járulék formájában is igénybe veheti ezt a kedvezményt.

Az átalányadózókat érintő fontos változás, hogy ettől az évtől negyedévente tesznek adóbevallást és fizetik a járulékokat, illetve a szociális hozzájárulási (szocho) adót az eddigi havi bevallás helyett.

Szabó Gábor elmondta, hogy azon átalányadózó egyéni vállalkozók számára, akiknek nem egyenletesen érkezik a jövedelme, kiegyenlítési szabályt hozott a jogalkotó. A kiugró hónapok bevételét a járulék és szocho alapnál figyelembe veszik. Aki idén választ átalányadózást és tavaly tételes költségelszámoló volt, esetükben a választásra vonatkozó határidő május 20, ami egyben szja bevallás benyújtásának határideje is. Az átalányadózókra vonatkozik, hogy ha főállásúak, akkor a minimálbér alapján járulék- és szocho fizetési kötelezettségük van – ezt a kiegyenlítési szabály mellett is fizetniük kell.

Fontos változás, hogy a minimálbér 232 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 296.400 forintra emelkedett emelkedett január 1-től. Egészségügyi szolgáltatási járulék pedig 9600 forint lett havonta. Március 31-ig nem kell megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást és negyedéves, illetve havi bevallók esetében bevallani sem kell. Megemelkedik az egyszerűsített foglalkoztatás napi összege: a minimálbér egy százaléka, vagyis napi 2320 forint lesz az alkalmi munkavállaló után.

A 25 év alattiak kedvezményénél is emelkedik a havonta igénybe vehető összeg, ami 500 ezer forint. Az új lakások értékesítésének ÁFÁ-ja további két évre öt százalék marad. Ez kiegészül azzal, ha 2024. december 31-ig kiadott engedély alapján valósul meg az építkezés, akkor ezekre az ingatlanokra 2028 december 31-ig alkalmazható az öt százalékos lakás ÁFA.

A műsorban szó esett a megyei adóigazgatóság első Online Adóklubjáról, amit január 19-én csütörtökön 13 és 16 óra között rendeznek meg. A részvételi szándékot a [email protected] e-mail címen kell jelezni péntek éjfélig, ahonnan meghívót kapnak a regisztrálók, amivel ingyenesen csatlakozhatnak az előadáshoz, melyet Szabó Gábor vezet.