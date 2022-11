A 2022. november 25-én, pénteken, 18 órakor a Four Points by Sheratonban megrendezésre kerülő Prima díjátadó gálaesten kerül majd sor a megyei Év Vállalkozója díjak átadására. A helyszín és az időpont sem véletlen, hiszen a VOSZ által immár 18 éve alapított megyei Prima díjak is ekkor kerülnek átadásra a helyi vállalatok és vállalkozók összefogásából, a térségünkben lévő kulturális értékek megőrzése céljából.

Ekkor veheti át kitüntető elismerését az év vállalkozása és az év vendéglátója is, akik tevékenységét 2022-ben a VOSZ megyei elnöksége a legkiemelkedőbbnek ítélte meg Bács-Kiskunban. Ezen túl elhangzik még a gálán annak a megyei díjazottnak a neve is, aki az országos Év Vállalkozója díjat veheti majd át Budapesten, a Művészetek Palotájában megrendezésre kerülő rangos gálaesten.

2022-ben is átadja a VOSZ a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjat, melynek felbecsülhetetlen erkölcsi értéke önmagáért beszél. A kitüntetés átvételére szintén a kecskeméti Prima-gála nyújtja a legméltóbb helyszínt.