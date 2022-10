Egy több elemből álló, negyedmilliárd forintos beruházás keretében zajlik a kalocsai köztemető kerítésének, fő sétányának és ravatalozó kápolnájának felújítása, de most váratlan új költségek merültek fel – derült ki a legutóbb megtartott képviselő-testületi ülésen. Az utóbbi épület tető- és fedélszerkezetének gyenge állapota nem teszi lehetővé, hogy azt mélyre hatóbb felújítás nélkül adják át, és ez a műszaki ellenőrzésen ki is bukott.

Az ülés sürgősségi napirendjének ismertetése során felidézték: az önkormányzat még 2022 februárjában kötött vállalkozói szerződést a helyi Kalo-Bau Kft-vel, hogy végezze el az állami normatívából készülő beruházást. Ehhez kapcsolódva egy ideiglenes ravatalozót is kialakítottak, hiszen a gyászszertartásokhoz a felújítás alatt is helyet kell biztosítani. A kivitelező, a tervező és a megrendelő fél egy-egy képviselőjének jelenlétében nemrég tartottak egy helyszínbejárást, amely során a műszaki ellenőr rámutatott: a kápolna főépületének tetőhéjazata alatt korhadásnak indult és jelentős rovarkárt is szenvedett a faszerkezet.

Ennek következtében a tervező és egy statikus szakértő bevonásával teljesen új tetőszerkezet építését indítványozta.

A beruházás költségvetésébe előzetesen be nem kalkulált, de jelen fázisban megkerülhetetlen plusz kiadás az önkormányzatot terheli. Mivel a kivitelezőt most már nagyon szorítja a 2022. október 31-i határidő, gyorsan kellett határozni a mintegy 6,3 milliós kiegészítésről, amit a testület jóvá is hagyott. Ha minden jól megy, akkor az eredeti terveknek megfelelően, mindenszentek ünnepére készen fog állni a teljes projekt.