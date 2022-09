Hozzátette, az árkádok alatt kihelyezett ismertetőtáblák segítségével a Kárpát-medence 33 Mária kegyhelyének csodájával ismerkedhetnek meg a zarándokok. A Mária múzeumban pedig a világ minden tájáról találhatnak Szűzanya ábrázolást, valamint egy másik helységben az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendet bemutató, Pálosok a Nagyvilágban című kiállítást nézhetik meg – sorolta a plébános, aki örömmel számolt be arról, hogy elkészült a Pálosok a Nagyvilágban című kötet is, amely fényképekkel gazdagon illusztrálva mutatja be a világ 17 országában működő 73 pálos kolostort. De fontos fejlesztésként említi a motoros emlékművet is, amely a Motorkerékpálos közösség tagjainak felajánlásából és önkéntes munkájával valósult meg a kegyhelyen, azzal a céllal, hogy méltó módon emlékezhessenek elhunyt motoros barátaikra.

A plébános azt is elmondta, a fejlesztések során új eszközökkel is gyarapodott a kegyhely, többek között egy fűnyíró traktort vásároltak és automata öntözőrendszert is kiépítettek azért, hogy könnyebb legyen a több hektáros park gondozása.

A plébános beszélt arról is, hogy az építkezési munkálatok során számtalan nehézségbe ütköztek, a kivitelezést végző mesterek pozitív hozzáállása, minőségi munkája azonban minden fáradozásért kárpótolja. Kiemelte, a Motorkerékpálos közösség tagjait, akik mindig szívesen dolgoznak a kegyhely szépítésén. De a petőfiszállásiak is sajátjuknak érzik a kegyhelyet, rendszeresen vállalnak önkéntes munkát, segítik az események lebonyolítását.

Az önkormányzat és a helyi intézmények is folyamatosan támogatják a búcsújáró-helyet. A fejlesztésekért külön köszönet illeti Soltész Miklóst a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt és a térség országgyűlési képviselőjét, Lezsák Sándort – hangsúlyozta Balla Barnabás, aki a felújítási munkálatok után most már szeretné inkább a hívek, főként az ifjúság lelkigondozására helyezni a hangsúlyt.