– Az óvónénik szakmája önmagában is csodálatra méltó. Rendkívül sokoldalú, nagyon tehetséges emberek dolgoznak a szakmában országszerte. Azonban köztük is vannak olyan szakemberek, akik szakmájukon is túlmutatva teremtenek csodát a mindennapokban. Ők olyan alkotók, akik változatos területeken, főképp a kultúra és a művészetek világában is maradandót műveket hoznak létre, és példaképül szolgálnak a leendő szakemberek előtt. Ezekről az értékteremtő óvónénikről szól az eseménysorozat, ami egyben a szakma népszerűsítését is elősegítheti