Az első napon 17:30-tól helyi termelők mutatkoznak be és házi süteményeket is kóstolhat a közönség. Bemutatót tart aznap 18 órától Both Zoltán, az ország egyetlen hivatásos vadállatbefogója. A szervezők reményei szerint sokan ragadnak majd fakanalat a a bográcsos ételek főzőversenyén, amit augusztus utolsó szombatján rendeznek a sportpályán. A „Dzsindzsán” ezúttal is lesz horgászverseny és a kispályás focicsapatok mérkőzései sem maradhatnak el. A második napon számos fellépő szórakoztatja a falunapra látogatókat, akik 20 órától Charlie élő koncertjének részesei lehetnek.