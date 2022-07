Óriási a nyomás a tűzifaárusokon. Aki most rendel, lehet, hogy csak szeptemberre kap tűzifát. Minimum húsz százalékkal emelkedett a tüzelő ára az elmúlt időszakban, de talán még nincs vége ennek a folyamatnak. Sokan megijedtek attól, hogy hiány lesz gázból, illetve a tűzifakeresletet a napokban bejelentett rezsiköltségekkel kapcsolatos változások is alapvetően megnövelték.

– Kialakult egy pánikhelyzet. Mindenki megijedt, hogy elzárják a gázt. Aki eddig 50 mázsát rendelt, az most 75-öt fog, de van olyan ügyfelünk is, aki 200 mázsát vásárolt – nyilatkozta hírportálunknak Hegedűs Tamás, a csengődi Tűzifa Centrum kereskedelmi vezetője.

– Ugyanakkor gond, hogy az emberek nem tudnak időben dönteni, hogy kell vagy sem tűzifa. Két hete a közösségi médiában szóltam a vevőknek, hogy baj van, időben kapjon mindenki észbe. Jelenleg ugyanis már kétszer nagyobb a rendelések száma, mint amilyen a korábbi években tapasztalható volt

– tette hozzá.

Hegedűs Tamás azt mondja, hogy egy-két kereskedés most nem, vagy alig dolgozik, mert tudják, hogy szeptemberben a tűzifa ára 30 százalékkal megy fel. Addig kivárnak. Valóban van egy folyamatos emelkedés, az ő cégénél például májusban 3500 forint volt a tűzifa ára mázsánként. Utána ez 250 forinttal emelkedett 3750-re.

Most már 4200 forintért lehet hasított fát venni szeptemberi előjegyzésre. Mint azt Hegedűs Tamás elmondta, ez nem változik az ősszel sem, hiszen közvetlenül a termelőtől vásárolnak fát, nem pedig a nagykereskedőtől.

Most akácot, kőrisfát és nyárfát lehet venni. Érdekes, hogy míg korábban a nyárfából két-három kamionnyi ment el, most 15-16 kamionnyit értékesített ebből a fajtából Hegedűs Tamás. Mint mondja, a kispénzű emberek viszik ez utóbbit. A gyertyán, a tölgy, a bükk, a kőrisfa a legértékesebbek, megelőzik az akácfát, mivel több kalóriát adnak le égéskor.

A kereskedő arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes keményfát vásárolni, az ugyanis kiadósabb. Megjegyezte:

nagyon fontos, hogy ne vizes fát vegyen a vásárló, mivel az nem ég túl jól. Aki teheti, egy vagy inkább kétéves fával tüzeljen, igaz, ez nem olcsó, mivel akkor több évnyi fát kell betárolnia otthon.

A jelenlegi piaci helyzettel kapcsolatban elmondta: azok a kereskedők, akik kivárásra játszanak, piacot veszítenek. A csengődi Tűzifa Centrum kereskedelmi vezetője azt mondja, hogy hét éve van a szakmában, de korábban sosem szállítottak ki Kalocsa környékére, most viszont onnan is érkeznek hívások.

Felhívtuk az egyik kiskunhalasi kereskedést is, ahol az ügyintéző csak annyit mondott érdeklődésünkre: „az emberek meg vannak bolondulva”, mindenki most akar fát venni, biztos azért, mert nagyon drágul a gáz. Mint mondta, ha most rendel valaki tőlük, akkor augusztus végén tudnak csak szállítani. Akác és nyárfát visznek, az akác 4700 forint most, a nyárfa 2800 jelenleg.

Kiskunmajsán az egyik fakereskedő cég munkatársa érdeklődésünkre azt mondta, most éppen nincs fájuk, bár tölgyfa érkezik néhány nap múlva. Akácfa volt, annak 4600 forint volt a mázsája. Mint elmondta, egy időben írták a rendeléseket, de most már annyi van, hogy nem győzik a jegyzést. Véleménye szerint az emberek bepánikoltak a gázáremelés miatt.

Kecskeméten Terbe Dezső kereskedő azt mondja, hogy két erdei köbméternyi fát szállít ki egy fuvarral. Ez úgy 20 mázsányi fa, egy köbméter ára 55 ezer forint. Az elmúlt napokban nőtt óriásira a kereslet, amiatt, hogy drágább lesz a gázzal történő fűtés. Minden vásárlójuktól azt kérik, hogy ne most, hanem napokkal később adja csak le a rendelést, és szállítanak majd, amilyen gyorsan csak lehetséges.