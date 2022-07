– Emeletünk árat, de egyelőre csak néhány forintról van szó. Most nagy kiszerelésekben vásárolunk, hogy jobb árakat tudjunk a szállítóknál kialkudni. Tapasztalataink szerint a vásárlók ezt elfogadják, de már csökkent az érdeklődés, kevesebb az eladásunk.

Azt gondolom, hogy sokan otthon sütnek. Főleg a tortarendelésekben látszik a különbség az előző időkhöz képest.

Vannak kiemelkedő ünnepnapok, mint a halfőző fesztivál, akkor nagy forgalmunk volt, de rögtön utána már éreztük a kisebb érdeklődés – mondta Bajor Ildikó.

A Bonbon Cukrászat egy 30 éve működő családi vállalkozás, ahol a hagyományos cukrászati sütemények mellett Dia-Wellness termékeket is kínálnak. Készítenek cukor-, búzaliszt- és laktózmentes édességeket is.

A házi jellegű pogácsák (kapros-túrós, tepertős, tökmagos, sajtos) még mindig nagyon keresettek, ezek mellett még különböző réteseket is sütnek. A járvány előtt fagylaltot is árultak, de ma már kivették a kínálatból. – Mi nem a belvárosban vagyunk, és kicsi volt a kereslet rá az elmúlt két évben, a Covid megjelenése után kellett változtatnunk – sorolta a tulajdonos.

Az energiaválság, a magasabb árak a cukrászüzemet közvetlenül érintik, hiszen árammal és gázzal is dolgoznak. A krémeket gázon készítik, a kemencék elektromosak.

– Még nem tudjuk mennyi lesz a pontos áremelkedés, de utána biztosan nekünk is követnünk kell valamennyire. Mi így is nagyon pici haszonkulccsal dolgozunk. A családi vállalkozásunkban a férjem és a lányom is dolgozik, idén szeptember 15-én lesz 31 éve hogy megnyitottunk. Ilyen nehéz periódus még nem volt az életünkben. A legnehezebb két évvel ezelőtt volt, amikor a Covid-járvány kezdődött. Az első pár hét borzasztó volt.

Akkor azt hittük, hogy itt a vége. Pár hétig senki nem jött.

Próbálkoztunk kiszállítással, ami nagyon minimálisat emelt a forgalmunkon. Várakoztunk, majd utána felbátorodtak az emberek. Mindenki megijedt akkor. Az a forgalom, ami járvány előtt volt, már nem jött vissza sajnos – emlékezett vissza Bajor Ildikó.

Egyelőre nagyon bizonytalannak látja a jövőt. Még várják, hogy ősszel milyen lesz a bevételük.