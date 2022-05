– Amikor kihúztuk a jogeseteket, először nem örültem annyira annak, amit húztam, mert a tényállásból egyértelmű volt, hogy sokkal több érv szól a felperes javára, mint az én alperesi pozícióm igaza mellett, így pedig először nehéz volt azonosulni a szereppel. A felkészülési idő elejét mondanám tehát a legnehezebbnek, amíg sikerült teljesen megértenem a problémakört és kitalálnom, hogyan is fogom felépíteni a perbeszédet úgy, hogy a lehető legmeggyőzőbben adjam elő érveimet az alperesi oldalt képviselve – mesélte a joghallgató. Hozzátette: egyáltalán nem számított arra, hogy ő lesz a legjobb alperes, hiszen nagyon erős volt a mezőny.

Mivel a jogeset nem az ő javát szolgálta, így talán pont azért tudta jól előadni a perbeszédet, mert nem bonyolította túl az ügyet, hanem abba a csekély ténybe kapaszkodott, ami az alperes számára volt előnyös, és józan logikával vezette végig érvelését.

Emellett magabiztos hangerővel, hangsúlyozással és az időkeret betartásával érhette még el, hogy a zsűri neki ítélje a kategóriájában az első helyet.

Hidasi Ritának kész tervei vannak a jövőre. Ha minden jól megy továbbra is, akkor jövőre végez az egyetemen. Remé­li, hogy a záróvizsgákat is sikeresen teljesíteni fogja, illetve, hogy folytatni tudja a munkát ügyvédjelöltként abban az irodában, ahol jelenleg gyakornok. Az pedig természetesen nem is kérdés számára, hogy a munkajoggal mindenképpen szeretne foglalkozni a későbbiekben is.