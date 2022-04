A program keretében angol nyelven mutatták be az esettanulmányokat. A magyar nyelvű szekcióban elsőként Baranya Sándor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének tanszékvezetője tartott előadást. A szakember elmondta, hogy a Dráván végzett vizsgálatok szerint az erőművek alatt mélyült a folyó medre, valamint ez a folyamat jellemzi a többi hazai folyót is. Új információ, hogy ez a folyamat az idővel csökkenni látszik. A tanszékvezető szólt a hidromorfológiai viszonyok fejlesztési lehetőségeiről is. Gruber Tamás, a WWF Hungary Élő Folyók Programjának vezetője előadásában a Wisedrava Life-tervre hívta fel a figyelmet, melynek célja a Dráva horvát–magyar szakaszán szabadon folyó szakaszok megőrzése és helyreállítása. Ehhez nagyban hozzájárul a Mura-Dráva-Duna bioszféra-rezervátum létre­hozása.

A térség rezervátumstátuszra emelése új kereteket ad a folyó és a folyó menti területek kezelésére. Ungvári Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának kutató főmunkatársa a táj- és folyófenntartási tevékenységek kihívásait mutatta be. Az előadások sorát Burián Alajos, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi- és Folyógazdálkodási Osztály osztályvezetője zárta. A Dráván végzett munkákat ismertette a szakember.