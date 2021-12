A szokásos éves menetrendváltás ismét számos fejlesztést és változást hoz a vonat és autóbusz-közlekedésben. A december 12-től érvényes, 2021/2022-es vasúti menetrend különlegessége, hogy nem csak a pályafelújítások, járműbeszerzések révén lehetővé vált módosításokat tartalmazza, hanem idén első alkalommal – a járási egyeztetéseken felül megtartott – nyári online társadalmi egyeztetés lakossági véleményeit és javaslatait is figyelembe veszi, hogy még inkább az utasok igényeihez igazított gyakorisággal és indulási időkkel közlekedjenek a vonatok. Megérkeztek a KISS emeletes motorvonatok a győri és a nyíregyházi fővonalakra is. A Volánbusz új menetrendje is sok vonalon hoz kedvező változást az autóbuszjáratok közlekedésében. Egyes térségekben – az átalakuló vasúti menetrendhez is igazodva – módosul a ráhordó autóbuszjáratok menetrendje vagy új vasúti csatlakozásokat hoztak létre – közölték a mavcsoport.hu-n.

Új vonatok közlekednek Kecskemét–Cegléd–Szolnok útvonalon, munkanapokon a reggeli és délutáni időszakban 60 percenként.