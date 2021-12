Ezt követően autókba ültek és az első hajtás helyszínére hajtottak. Ez csak egy kisebb terület volt, ahol három nyúl és öt kakas esett. Ezután egy szőlőtáblát hajtottak meg, ahol a héten több nyulat is láttak. Sajnos nem volt szerencséjük, mert ebben a hajtásban nyúl nem esett. A következő két hajtásnál, már sík terület volt, majd egy erdős rész is következett. Ebben a szakaszban az egyik leálló vadász remekül teljesített, mert három lövésből három szajkót (ami dúvadnak minősül) lőtt. Itt is inkább a lelőtt kakasok, mint a nyulak száma emelkedett. Egy csatornát is meghajtottak – amiben nagy segítséget nyújtottak a kutyák – hátha lesz benne róka, de nem volt.