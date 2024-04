A vádirat szerint a kiskunmajsai férfi 2019-ben kezdett tudatmódosító szereket értékesíteni. A díler az értékesítendő anyagokat por, illetve törmelék formájában vásárolta meg, majd azt lakóhelyén a fogyasztók igényeinek megfelelő mértékű adagokra osztotta és alufóliába, úgynevezett pakkokba csomagolva értékesítette a „kristály” fantázianéven ismert anyagot.

Kiskorúaknak is árult drogot a kiskunmajsai díler

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

– Az elkövető igen kiterjedt vevői kört épített ki a városban. 18 vevője volt, legtöbbjük ráadásul állandó vásárló, közöttük kiskorúak is. A sok vevő közel nyolcmillió forintos jövedelmet eredményezett a dílernek. A férfi a tudatmódosító szereket jellemzően lakóhelyén értékesítette, annak ára a szer típusa és mennyisége függvényében 1.000–40 ezer forint között volt. A férfi a vásárlásokkal kapcsolatos telefonos egyeztetések során is igyekezett óvatosan eljárni, ugyanis az illegális szer típusát és mennyiségét is álnevekkel illette – olvasható a közleményben.

A kiskunhalasi rendőrök 2022. június 29-én elfogták és őrizetbe vették a férfit, akinek a lakóhelyén tartott kutatás során az értékesítésre váró kábítószereken túl, azok terjesztéséhez használt digitális mérleget és műanyag tasakok, valamint jelentős mennyiségű készpénzt, továbbá ékszereket és különböző műszaki cikkeket foglaltak le. Az ügyészség a jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló férfival szemben szabadságvesztés büntetés és pénzbüntetés kiszabását, valamint a bűnös úton megszerzett teljes vagyon erejéig vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta. Az ügyben a Kiskunhalasi Járásbíróság fog döntést hozni.