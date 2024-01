A vádirat szerint a Baja környéki településen élő férfi tavaly február 18-án, este, az utcán vitába keveredett a szomszédban lakó család több tagjával. Emiatt a feldühödött vádlott magához vett egy ásót és átment a család házához. Előbb betörte a bejárati ajtó ablaküvegét, majd újabb szóváltást követően az ásóval megütötte az apát és fiát. A bántalmazás következtében mindkét sértett könnyű sérülést szenvedett, a fiú esetében azonban fennállt a súlyos sérülés kialakulásának veszélye.

Az elkövető további bűncselekményeket is elkövetett az idősebb sértett sérelmére, így múlt év januárjában kölcsönkérte a szomszéd hangfalkészletét és laptopját, majd az összesen 100 ezer forint értékű elektronikai eszközöket a sértett tudta és belegyezése nélkül eladta. Február elején pedig bement a szomszédos ház udvarára és az ott található mellékhelyiségből 40 ezer forint értékben vitt magával különböző fa tüzelőanyagokat. A férfi nemcsak szomszédját, hanem más falubeli sértetteket is meglopott, tőlük ismeretlenül társaival hulladékvasakat, valamint egy hifi lejátszót vittek el.

A vádlottnak felelnie kell azért is, mert járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezette autóját Baján, illetve azért is, mert a lakóhelyén tartott kutatás során nála kábítószert találtak, illetve szervezetéből is kimutatták annak fogyasztását.

Az ügyészség a jelenleg letartóztatásban lévő férfit súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, sikkasztás bűntettével, három rendbeli lopás vétségével, továbbá könnyű testi sértés, kábítószer birtoklásának és az eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétségével vádolja és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A férfi bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.