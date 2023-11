A sofőr megpróbálta kivonni magát az intézkedés alól, de nem járt sikerrel, pár utcával odébb megállították a járőrök és igazoltatták. Azonnal kiderült, hogy nincs vezetői engedélye, mert a helyi járásbíróság és a rendőrkapitányság is eltiltotta a vezetéstől. A férfi nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, előállították és őrizetbe vették, ugyanis ez már a sokadik szabálytalansága volt. Szeptember 9-én úgy vezetett, hogy az eltiltás mellett még ittas is volt. A férfi ekkor sem állt meg a rendőrök jelzésére, de végül ez alkalommal is elfogták. Két hétre rá ismét volán mögé ült, és egy szabálytalan tolatás során nekiment a mögötte parkoló személyautónak. A helyszínről anélkül távozott, hogy hátrahagyta volna az adatait, de a felelősségre vonást így sem úszta meg. A rendőrök kezdeményezték az ittas állapotban elkövetett járművezetés és a többrendbeli járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett elkövetésével gyanúsítható férfi letartóztatását – közölte a rendőrség.