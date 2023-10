A fűtőeszközök hőtermelő berendezések, többségük lánggal működik. Hibás telepítésükből, nem megfelelő használatukból, a karbantartás hiányából eredő problémák lakástűzhöz, szén-monoxid-mérgezéshez vezethetnek. A fűtőeszközök telepítését bízzuk szakemberre, a karbantartásuknál pedig mindig kövessük a gyártói utasításokat. Az épített fűtőeszközök: kandallók, kályhák építését és karbantartását is megfelelő végzettségű szakemberrel végeztessük. A fűtőeszközöket évente egyszer érdemes ellenőriztetni, és ha szükséges, kitisztíttatni – javasolta közleményében a BMOKF. Hozzátették: ha új kéményt építenek, a régit javítják, felújítják, átalakítják, vagy új fűtőeszközt csatlakoztatnak hozzá, azt csak azután lehet használni, ha megtörtént a helyszíni műszaki vizsgálat és a kéményseprő egy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki a kéményről. Olyan kéményt használni, amelyik nem rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, nemcsak tilos, hanem életveszélyes is. Akár lakástűz, akár szén-monoxid-mérgezés is bekövetkezhet a szabálytalan, hibás kialakítás miatt. A műszaki vizsgálatot a kéményseprőktől meg kell rendelni, a szolgáltatásért pedig fizetni kell.

A kémények ellenőrzését és tisztítását magánszemélyeknek ingyen végzik a kéményseprők, viszont a családi házakban élőknek időpontot kell foglalniuk. Sokan csak a fűtési szezon előtt néhány nappal hívják a kéményseprőket, pedig az ingyenes kéményellenőrzést nem csak ősszel lehet igénybe venni. Nem az ellenőrzés időpontja, hanem annak rendszeressége a fontos. Aki fával vagy egyéb szilárd tüzelővel fűt, annak évente, aki pedig gázzal, annak kétévente érdemes igénybe vennie az ingyenes kéményellenőrzést. Azoknak, akik most szeretnék ellenőriztetni a kéményüket, előfordulhat, hogy várniuk kell, mert ilyenkor leterheltebbek a kéményseprők – hívták fel a figyelemet.

A szakemberek azt tanácsolják: ahol fával fűtenek, ott a lakástüzek megelőzése érdekében tartsák távol a tüzelőt és egyéb éghető anyagokat a fűtőeszköztől. A kipattanó szikrák ellen használjanak szikrafogót. Kerüljék a nedves, kezelt fával, szeméttel fűtést, mert ezek fokozzák a kéményben a korom és kátrány lerakódását. A kémény falán lerakódó korom- és kátrányréteg – ha nem távolítják el – meg fog gyulladni, és a tűz könnyen átterjedhet a ház tetőszerkezetére is. Évente 900-1000 lakástűz a kéményben keletkezik.

Nem csak gázfűtésnél keletkezhet szén-monoxid

Szén-monoxid ott keletkezik, ahol nyílt lánggal fűtenek, és nem megfelelő a szellőzés. Nem csak gázfűtésnél keletkezhet szén-monoxid. Ha elérhető a fűtőeszköz égéstere, látható a láng, akkor gondoskodni kell a légbevezetésről, mert szén-monoxid jöhet létre. Nem elegendő néha kinyitni az ablakot, állandó és automatikus levegő-utánpótlást kell biztosítani. A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, ezért életet menthet, ha a fűtőeszköz egy-másfél méteres körzetében, fejmagasságban működik egy szén-monoxid érzékelő.

Mint közölték: a katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrzi a boltokban elérhető érzékelőket, azonban interneten lehet találkozni nem megbízható készülékekkel. A szén-monoxid-érzékelők pozitív és negatív listája IDE kattintva érhető el.